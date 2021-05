Stolberger Björn Rother steigt mit Hansa Rostock auf : „Da wird der Sport genauso geliebt wie im Westen“

Einer, der vorangeht: Der Stolberger Björn Rother (rechts) ist mit Hansa Rostock zurück in der 2. Fußball-Bundesliga. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Interview Rostock/Stolberg Der FC Hansa Rostock ist zurück in der 2. Fußball-Bundesliga - und Björn Rother auch. Der Stolberger kann seinem Team nun wichtige Erfahrungswerte mitgeben. Im Interview spricht er auch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Ost- und Westfußball.

Mit dem FC Hansa Rostock ist er in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Björn Rother (24) kann sich über einen Zweitliga-Aufstieg schon zum zweiten Mal freuen. Mit dem 1. FC Magdeburg hatte er das 2018 auch schon geschafft. Im Interview mit Kevin Teichmann zieht er Parallelen, erklärt, welche Erfahrungswerte er nun in Rostock einbringen kann, damit der Club von der Ostsee in der neuen Liga bestehen kann – und spricht über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Ost- und Westfußball.

Glückwunsch zum Aufstieg und zur persönlichen Rückkehr in Liga zwei! Es gab sicherlich einige, die Hansa Rostock auch vor der Saison oben in der Tabelle gesehen haben – aber nicht unbedingt dann auch für den direkten Aufstieg als Favoriten.

Björn Rother: Ja, das glaube ich auch, weil wenn man natürlich die Möglichkeiten sieht von Vereinen wie Dresden, Ingolstadt, 1860, die da oben mitgespielt haben. Da war Rostock als Verein, der von seinen Fans lebt – und dann im Endeffekt auch von den Zuschauereinnahmen – kein Favorit. In so einer Situation muss man natürlich an manchen Ecken sparen. Wir hatten das Glück, dass die Jungs, die dazukamen, dann gesagt haben: Okay, ich gucke jetzt nicht auf jeden Cent, sondern ich will was erreichen, ich will Gas geben. Ich glaube, das war unser großer Trumpf, dass wir einfach eine Mannschaft hatten, die verstanden hat, worum es geht. Wir haben vielleicht nicht immer fußballerisch überzeugt, aber ich glaube, wir hatten immer den kompletten Einsatz. Das sagt man immer so leicht. Aber ich hatte auch gesehen, wie es in Magdeburg mal anders war. Du glaubst, es ist alles okay. Aber irgendetwas fehlt dann so ein bisschen.

View this post on Instagram A post shared by bjo_rot_6 (@bjoernrother)

Sie sprechen den 1. FC Magdeburg ja schon an. Sie sind damals mit dem FCM aufgestiegen und hatten auch Ihre Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga. Es ging dann wieder runter und Sie blieben, allerdings fanden Sie sich plötzlich im Abstiegskampf der 3. Liga wieder. Woran lag das?

Rother: Es gab einen Riesenumbruch, also schon in der zweiten Liga kamen viele neue Jungs dazu, die dann auch nur Verträge für diese Liga hatten und beim Abstieg dann wieder gegangen sind. Dann kamen wieder neue dazu und ja, ich war dann noch als eine von wenigen Säulen, die den Aufstieg noch mitgemacht haben, da. Ich war einer von wenigen, die den Verein damals verstanden haben. Natürlich war es in Magdeburg auch das Ziel, möglichst wieder oben mitzuspielen. Aber das ist dann gar nicht so einfach, was man auch an Paderborn gesehen hat: Der SC ist sportlich abgestiegen, bekam nur durch den Lizenzentzug von 1860 München eine zweite Chance. Dann hat Paderborn an vielen Jungs trotz der schlechten Saison festgehalten und ist ein Jahr später aufgestiegen. Ich bin froh, dass wir es mit Magdeburg geschafft haben, die Klasse zu halten – und ich freue mich, dass es der Club auch dieses Jahr geschafft hat. Aber nach dem Klassenerhalt vergangenes Jahr war mir klar, dass für mich etwas Neues anfangen muss. Ich habe das Glück gehabt, von einem zum nächsten Traditionsverein zu kommen. Damit kann ich mich einfach gut identifizieren. Mit dieser Mentalität, mit dem vollen Einsatz. Die Fans waren ja lange nicht da. Aber beim letzten Spiel hat man gesehen, wie viele Leute eigentlich am Verein hängen.

View this post on Instagram A post shared by bjo_rot_6 (@bjoernrother)

War das eigentlich das erste Spiel mit Fans?

Rother: Zu Beginn der Saison waren im Pokalspiel gegen Stuttgart ein paar Fans da – und zwischenzeitlich auch mal welche. Aber dann kam die zweite Welle. Im März waren bei einem Feldversuch 777 Fans da. Aber danach stiegen die Inzidenz-Zahlen auch wieder. Es war zu dem Zeitpunkt einfach nicht zu verantworten. Der Verein hatte zwar ein gutes Konzept, aber da muss man auch die Regierung verstehen, die dann auch ein bisschen auf Gleichberechtigung setzen muss.

View this post on Instagram A post shared by bjo_rot_6 (@bjoernrother)

Der Amateurfußball ruhte zuletzt. Die Saison wurde in allen Verbänden abgebrochen.

Rother: Die Gegebenheiten sind leider andere. Zuletzt wurden wir täglich getestet. Dazu noch einen PCR-Test vor jedem Spiel. Das sind Möglichkeiten, die hast du im Amateursport einfach nicht. Es ist natürlich sehr schade. Ich habe auch mit Jan (Jan-Henrik Rother, spielt in der Mittelrheinliga; Anm. d. Red.) darüber geredet. Er war auch traurig, dass es nicht weiterging. Gerade nach dem Vereinswechsel vom SV Breinig zum VfL Vichttal hatte er sich viel vorgenommen.

Björn Rother (rechts) mit seinem Bruder Jan-Henrik. Foto: Kevin Teichmann

Wie schätzen Sie die Situation der Amateurfußballer ein?

Rother: Sie tun mir leid, aber wenn die Jungs tagsüber arbeiten, natürlich trotz der Einschränkungen vielleicht Kontakte haben, und sich dann abends auf dem Fußballplatz noch treffen, ist das nicht zu verantworten. Zum Amateursport gehört auch meiner Meinung dazu, dass man danach noch zusammensitzt, vielleicht ein Bierchen trinkt. Das alles zu unterbinden, hätte einen ganz anderen Charakter zur Folge. Ich halte es für vertretbar, in den Ligen noch mal von vorne anzufangen. Und ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich mal wieder in der Region bin und ein Spiel gucken kann, ich habe da auch meinen Spaß dran. Das klappt natürlich nicht so oft, weil die Entfernung sehr groß ist. Aber das darf man nicht aus dem Auge verlieren.

Corona-Fälle gab es in Ihrem Team nur am Anfang der Saison. Damals auch nur einige wenig. War das auch ein wichtiger Faktor für den Aufstieg?

Rother: Das war sehr wichtig, dass wir dann nicht plötzlich in einer Woche noch vier Spiele haben, die nachzuholen wären. Das Signal vom DFB war klar: Wenn was passiert, dann gibt's keine Rücksicht mehr. Es gibt keine freien Termine mehr, das nachzuholen, das wird dann halt auch gespielt. Zum Beispiel bei Kiel sieht man, dass zum Saisonende ein bisschen diese letzte Kraft gefehlt hat. Von der Qualität her hätte der Club eigentlich den direkten Aufstieg schaffen müssen.

View this post on Instagram A post shared by bjo_rot_6 (@bjoernrother)

Sie haben mal gesagt, dass sie immer auch mit einem Auge den 1. FC Köln verfolgen. Drücken Sie dem FC die Daumen, dass es in der Relegation noch klappt, die Klasse zu halten?

Rother: Ja, definitiv. Gerade für die Region ist das eine große Sache, dass der FC weiterhin erstklassig bleibt. Ich bin mit dem Öcher und dem Kölner Karneval groß geworden. Bei der Alemannia klappt es leider momentan nicht so gut. Zu Köln kann ich nur sagen: Klar, ich würde gerne auch wieder im Rheinenergiestadion spielen – wie damals mit Magdeburg. Das wäre schon schön. Aber ich kann auf gar keinen Fall dem FC den Abstieg wünschen.

Es wäre auch eine ganz schön lange Auswärtsfahrt, oder?

Rother: (lacht) Von Rostock aus ist fast jede Fahrt weit. Lübeck war mit anderthalb Stunden Fahrt noch recht nah. Aber eigentlich ist alles dermaßen weit weg. Wir haben es zum Glück geschafft, zu den fünf Partien in Bayern zu fliegen. Aber zurück ging's dann mit dem Bus, weil die finanziellen Mittel dann auch nicht da waren und es ging ja nur darum, fit beim Spiel zu sein. Da fährt man dann halt zwölf Stunden zurück.

Was waren die Beweggründe für den Wechsel nach Rostock? Ein nicht unwichtiger scheint Ihr früherer Trainer Jens Härtel gewesen zu sein, der auch Magdeburg in Liga zwei führte.

Rother: Ja, es war auf jeden Fall einer. Damals hat es gut gepasst. Und ja, ich hatte auch in Magdeburg eine Phase, wo dann viel die Trainer gewechselt wurden. Das hat immer ziemlich viel Unruhe gebracht. Nachdem ich mir das Konzept beim FC Hansa angehört hatte, da war mir klar, dass ich das machen werde. In den Gesprächen wurde auch klar, dass an dem Trainer festgehalten wird und wie man sieht, war es die richtige Entscheidung.

View this post on Instagram A post shared by bjo_rot_6 (@bjoernrother)

Was können Sie der Mannschaft mitgeben aus Ihrer Erfahrung in der 2. Bundesliga, damit es mit dem Klassenerhalt funktioniert?

Rother: Es ist wichtig, dass wir einen guten Stamm der Mannschaft behalten und uns dann punktuell verstärken. Wir müssen dann lernen, wenig Fehler zu machen. Damals sind wir mit viel Euphorie in die Saison gegangen, haben in unserem ersten Spiel gegen St. Pauli sehr gut gespielt – und haben dann kurz vor Schluss ein Freistoßtor reinbekommen und das Spiel so verloren. Kleine Fehler wurden extrem bestraft, wo man in der 3. Liga vielleicht sagt: Okay, der Ball kann auch mal durchrutschen und es passiert vielleicht nichts. Wir haben oftmals ein ganzes Spiel nichts zugelassen und uns dann noch ganz, ganz merkwürdige Dinger gefangen. Die Fitness muss schon am Anfang der Saison da sein, damit wir uns direkt am ersten Trainingstag auf das Fußballerische konzentrieren können. Und die Jungs, die neu dazukommen, müssen wir direkt einnorden, damit sie wissen, was gespielt wird. Vereine, wie wir auch einer sind, können jetzt nicht von irgendwelchen Großinvestoren mal eben für das Jahr ganz viele Millionen lockermachen, sondern es wird so sein, dass auf das Geld geachtet werden muss, charakterlich gute Spieler geholt werden müssen, die nicht nur, wenn es gut läuft, funktionieren, sondern auch in schwierigen Phasen, weil die werden definitiv kommen. Und es ist einfach wichtig, dass dieses Gefüge bestehen bleibt. Wir hatten wirklich einen super Zusammenhalt, haben viel zusammen erlebt. Das brauchen wir auch nächstes Jahr wieder.

Ost- und West-Clubs werden häufig noch verglichen. Mit Dresden und Rostock steigen zwei Vereine aus Ostdeutschland in die 2. Bundesliga auf. West-Clubs wie Schalke 04 scheinen zu straucheln. Wie schätzen Sie das ein?

Rother: Ich glaube, das ist einfach ein Resultat von vielen Jahren guter oder schlechter Arbeit. Viele Clubs, die etabliert waren in der ersten Liga, beispielsweise Schalke oder Bremen, haben viele falsche Entscheidungen getroffen, die vielleicht nur zeitweise funktioniert haben. Diese Fehler fallen einem irgendwann auf die Füße. Im Osten wurde die vergangenen Jahre sehr gut gearbeitet. Ich bin jetzt ja auch schon etwas länger in Ostdeutschland unterwegs und merke, wie konzentriert gearbeitet wird und auch mit der gewissen Ruhe, die ja in Vereinen wie Bremen und Schalke oder auch Hamburg in den letzten Jahren einfach nicht vorhanden war. Natürlich ist es immer schwieriger, wenn der Fokus auch in der Öffentlichkeit auf den Vereinen liegt, weil man ja auch gezwungen ist, in gewissen Augenblicken zu handeln. Aber gerade bei Hansa war es jetzt der Fall, dass Kontinuität sich durchgesetzt hat. Über schwierige Phasen, über nervöse Phasen wurde auch von den Zuschauern mal hinweggesehen. Jetzt findet so ein Wandel statt, dass eher Gesamtdeutschland im Profifußball mitmischen kann – und nicht nur der starke Westen, wie es mal eine Zeit lang der Fall war.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Finden Sie es wichtig, dass es da eine Ausgeglichenheit gibt?

Rother: Ja, definitiv. Ich habe jetzt ja viele Leute schon kennengelernt auf meinem Weg. Das sind genauso Fußball-Enthusiasten und da wird der Sport genauso geliebt wie im Westen auch. Und dann muss sich gute Arbeit durchsetzen. Da ist es nur die logische Konsequenz, dass das jetzt belohnt wird. Wir haben ja in der Städteregion das Beispiel, wie über Jahre nicht optimal gearbeitet wurde – mit sehr wilden Entscheidungen, über die man eigentlich ein Tränchen verdrücken muss, wenn man bedenkt, was da alles passiert ist. Aber jetzt gibt es auch immer mehr Beispiele von Vereinen, die zum Vorschein kommen, wo gut gearbeitet wurde. Das hat auch damit zu tun, wie einem der Verein schmackhaft gemacht wird in den Gesprächen. Ich hatte richtig Bock, nach Rostock zu gehen, nachdem ich die Gespräche hatte. Bei uns gab es auch Jungs, die andere Möglichkeiten hatten, die sich aber dann bewusst für Rostock entschieden haben, weil sie einfach Bock auf die Aufgabe hatten.

Wie sieht Ihre persönliche Planung aus? Wie lange haben Sie noch Vertrag in Rostock?

Rother: Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Die zweite Liga habe ich schon mal gespielt und die ist knallhart. Erst mal muss ich beweisen, dass ich dort auch hingehöre. Ich bin stolz, das schon zum zweiten Mal geschafft zu haben. Mit den Ost-Vereinen klappt es bei mir ja auch ganz gut – das hätte ich nie gedacht. Westlicher als vom Dreiländereck kann man die Reise in den Osten nicht antreten. Aber es hat sich ausgezahlt und mir den nötigen Schub gegeben. Und ja, da bin ich erst mal glücklich mit. Fußball ist halt auch ein bisschen ein Tagesgeschäft. Wenn es ganz schlecht läuft, kann es auch mal passieren, dass man im Sommer ohne irgendetwas dasteht. Aber das Gute ist, dass es auch in der eigenen Hand liegt. Es liegt an mir, was ich aus dem Jahr mache.

Ist es Ihr Wunsch, auch irgendwann wieder nahe der Heimat zu spielen?

Rother: Wir haben natürlich in NRW viele Zweitligisten, ambitionierte Drittligisten und natürlich eine Handvoll Erstligisten. Da ist ja wirklich alles vertreten. Irgendwann wäre es auch mal eine schöne Sache, aber ich bin damals mit 17 weggegangen, um Fuß zu fassen, um das auch voll zu leben. Dann ist es für mich nicht ausschlaggebend, eine Stunde oder acht Stunden von zu Hause weg zu sein. Ich will die Zeit voll und ganz genießen.

Ihren Urlaub verbringen Sie aber gerne in Ihrer Stolberger Heimat, oder?