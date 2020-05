Ihre Meinung ist gefragt : Was halten Sie vom Re-Start der Bundesliga?

Was halten Sie vom Re-Start der Bundesliga?

Wie beim Spiel des 1. FC Köln gegen Mainz 05 bleiben in nächster Zeit die Fan-Ränge leer. Foto: dpa/Thomas Faehnrich

Interaktiv Aachen Der Ball rollt wieder in der Fußball-Bundesliga. Am vergangenen Wochenende nahm Deutschlands höchste Spielklasse den Betrieb wieder auf. Die Abläufe haben geklappt. Aber konnte das Experiment auch Sie überzeugen?

Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Das Revierdery. Die Mutter aller Derbys in Deutschland. Traditionsduell. Die Suche nach dem Meister des Ruhrgebiets. Das Treffen von Schwarz-Gelb gegen Königsblau fand am Samstag im Dortmunder Signal-Iduna-Park statt. Den 4:0-Sieg der Hausherren verfolgten vor Ort exakt 0 Fans. Auch die anderen Stadien blieben an diesem Spieltag leer. Mit Ausnahme der Mannschaften, den Schiedsrichtern, den Trainern, den Betreuern, ein paar Klubverantwortlichen und ausgewählten Medienvertretern.