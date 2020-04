Amateurfußball pausiert wegen Corona-Krise : Fußballverband Mittelrhein will Saison ab 1. September fortsetzen

Fußballverband Mittelrhein will Saison ab 1. September fortsetzen

Hennef/Aachen Das Ergebnis steht fest – und es wird sicherlich zu Diskussionen führen. Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat am Donnerstagmittag angekündigt, die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Spielzeit ab dem 1. September fortsetzen zu wollen. Der wichtigste Grund liegt für FVM-Präsident Bernd Neuendorf auf der Hand.

„Wir wollen, dass die Saison auf dem grünen Rasen beendet wird und nicht am grünen Tisch“, kommentierte der gebürtige Dürener den Beschluss von Präsidium und Beirat. Von Freitag bis Sonntag wird der Verband den Vereinsvorsitzenden der FVM-Vereine in sechs Online-Konferenzen ein Modell für den Spielbetrieb vorstellen. Im Anschluss soll durch eine Umfrage unter den 1100 Vereinen ein Meinungsbild erstellt werden, ob dieses Modell auf Zustimmung trifft. Die Verbände in Bayern und Niedersachsen hatten zuvor ähnliche Pläne vorgestellt.