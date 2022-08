Bundesliga : Leipzig angeblich mit Eberl einig

Mönchengladbach Max Eberl wird einem Medienbericht zufolge neuer Sportdirektor bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Der 48-Jährige soll seine Zusage gegeben haben und sein Amt als Geschäftsführer Sport am 1. Dezember antreten.

RB Leipzig hat bei Borussia Mönchengladbach offiziell das Interesse an einer Verpflichtung von Max Eberl als neuem Sport-Geschäftsführer hinterlegt.

Bereits seit einiger Zeit gibt es Medienberichte über das starke Interesse der Sachsen an Eberl. Am Dienstag berichtete Sky, dass sich RB nun mit dem Ex-Profi darauf geeinigt habe, dass dieser zum 1. Dezember 2022 als neuer Sport-Geschäftsführer in Leipzig beginnen solle.