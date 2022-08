Gladbach holt Punkt in München : Ein großer Sommer-Abend

München Der Gladbacher Punktgewinn bei den Bayern ist vor allem das Verdienst von Torwart Yann Sommer. 19 Paraden sind Rekord - „eine Weltklasseleistung“. Der neue Vertrag scheint bald fix.

Weltklasse, Eins mit Sternchen - bei der Bewertung des großen Münchner Sommer-Abends waren sich alle Gladbacher und Bayern absolut einig. Der 33 Jahre alte Sommer stand nach 96 Minuten Schwerstarbeit später in der Münchner Fußball-Arena mit einer Essensbox in Händen und sprach eher nüchtern als euphorisch über seine Leistung. „Ich bin froh, dass mir so ein Spiel gelungen ist“, sagte Sommer, der mit Händen und Füßen am Boden und in der Luft Ball um Ball pariert hatte.