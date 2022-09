DFB-Pokal : Zweitrundenspiele von Gladbach und FC Bayern im Free-TV

Erwarten den Einzug in die nächste Runde: Gladbachs Fans. Foto: dpa/Marius Becker

Frankfurt Die Zweitrundenspiele des DFB-Pokals zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach sowie FC Augsburg gegen den FC Bayern München werden auch im Free-TV zu sehen sein.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, wird die Partie zwischen dem hessischen Zweitligisten und Gladbach am 18. Oktober (20.45 Uhr/ARD) und das Bundesliga-Duell zwischen Augsburg und dem Rekordsieger aus München am 19. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) gezeigt. Zugleich hat der DFB alle 16 Pokalspiele, die alle live beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt werden, zeitgenau angesetzt.