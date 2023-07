Gladbachs neuer Sportdirektor : Nils Schmadtke möchte raus aus dem Schatten des Übervaters

Längst kein Zaungast mehr: Nils Schmadtke, Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor für den Lizenzbereich. Foto: IMAGO/fohlenfoto/IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Mönchengladbach Mönchengladbachs neuer Sportdirektor Nils Schmadtke profitiert aber auch von seiner Lehre unter „Vadder“ Jörg.

Kennen Sie Nils Gillrath? Können Sie nicht. Denn dieser Name war nur eine flüchtige Idee. Die eines jungen Mannes, und der heißt nach wie vor Nils Schmadtke und ist der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Das Problem: Sein Übervater, Jörg mit Vornamen, ist eine Managerikone im Profifußball, die nicht nur in Aachen, Hannover, Köln und Wolfsburg tiefe Spuren hinterlassen hat. Nicht einfach für einen jungen Mann, der nach einer früh beendeten Torhüterkarriere ebenfalls im Management des bezahlten Fußballs Fuß fassen wollte. „Ich hätte auch den Namen meiner Frau annehmen können – ich wäre dennoch immer der Sohn meines Vaters geblieben“, sagt Nils Schmadtke in einer Medienrunde vor dem Start ins Gladbacher Trainingslager am Tegernsee.

Nun kann man nicht gerade behaupten, seine postsportliche Karriere wäre für den heute 34-Jährigen von Papa Jörg und dessen riesigem Schatten immer nur ausgebremst worden. Im Gegenteil: In Köln und in Wolfsburg arbeitete Nils als Scout bzw. Chefscout jeweils unter seinem Vater. Nun aber, bei dem Club, für den Jörg Schmadtke einst als Torhüter und Co-Trainer des heutigen Vizepräsidenten Rainer Bonhof aktiv war, hat Nils eine „Trennung“ vollzogen, die wahrscheinlich auch eine Emanzipation vom wortgewaltigen Vater ist. Im Grunde mit dreijähriger Verspätung.

Denn bereits vor der Saison 2020/21 zögerte Schmadtke junior erneut – wie beim FC (2016 bis 2019) – unter dem Senior zu arbeiten. Doch dann ließ er sich wieder auf diese Hierarchie ein, diesmal immerhin schon als Leiter der Scouting-Abteilung des VfL Wolfsburg. Die Zeit als Scout bei Gladbach, für die er auch in der U19 schon das Tor gehütet hatte, war vorbei. Der Grund war relativ eigennützig. „Durch meinen Vater bekam ich mehr Einblicke als bei jedem anderen, den man nicht so gut kennt und der einen nicht hinter die Kulissen schauen lässt.“

Ein Schritt erneut hin zur Zusammenarbeit mit für ihn bekannten Konsequenzen. „Ich habe mich dafür entschieden im Wissen, was erzählt oder geschrieben wird.“ Der Stempel, Sohn vom Alten zu sein statt die eigenständige Persönlichkeit Nils Schmadtke. Aber das war ihm der letzte Teil seiner persönlichen Lehre durch einen der besten Manager der Liga wert. „Mir ging es in Wolfsburg darum, möglichst viel zu lernen.“ Die Scouting-Abteilung sollte nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, ins Management zu wollen.“ Die Schmadtke-Schmadtke-Lehre ist abgeschlossen, die offizielle beim DFB bzw. der DFL läuft noch: Gladbachs Sportdirektor nimmt gerade an seinem dritten Manager-Lehrgang teil.

Die Ausbildung zu Hause aber hatte bereits viel früher begonnen. „Familiär bedingt habe ich natürlich schon viel mitbekommen.“ Und nach dem frustvollen Karriereende im Anschluss an seinen Wechsel von Gladbachs U23 zum Zweitliga-Aufsteiger Ingolstadt, der dem jungen Keeper nicht mal einen Platz auf der Ersatzbank einbrachte („blauäugige Entscheidung“), gab es noch kurz die Überlegung, auf der Trainerschiene weiterzumachen. Doch schnell wurde klar: „Ich wollte was mit dem Verstand und dem Kopf machen.“

Die Begründung wird nicht jeder Trainer gerne hören, aber gemeint ist natürlich die Arbeit abseits des Fußballplatzes. Die Erfahrungen in einer Spielerberater-Firma waren weniger gut, die Zeit bei Adidas im Scouting-Bereich dafür um so wertvoller. „Da konnte ich mir schon ein Netzwerk aufbauen, nach dem Motto: Da kommt der Liebe, Nette, der immer die vielen Geschenke bringt“, schmunzelt der 34-Jährige.

Sein Vater ist inzwischen nach dem Rückzug vom VW-Club eine Art von Interims- oder Intermezzo-Sportdirektor beim FC Liverpool. Filius Nils entschied sich „für den nächsten Schritt“: Arminia Bielefeld wollte ihn noch als Zweitligist als Nachfolger des langjährigen Sportgeschäftsführers Samir Arabi engagieren, doch Schmadtke junior sagte ab. Er nutzte stattdessen eine erstklassige Chance: Borussia Mönchengladbach suchte einen Sportdirektor für den Lizenzbereich.

„Für alte und neue Spieler ist es eine große Chance, sich in einer neuen Hierarchie einen neuen Platz zu erkämpfen“, beschreibt Schmadtke eine Konstellation im sportlichen Bereich seines neuen Arbeitgebers. Aber auch auf der Funktionärsebene vollzog sich ein Strukturumbruch – zum Nutzen des Scouting-Spezialisten. Gladbach zog die Lehren aus der vergangenen Saison, in der ein Daniel Farke als Trainer ziemlich alleingelassen und nicht genügend von Vereinsseite unterstützt wurde.

Manager-Neuling Roland Virkus brach unter den Altlasten seines Vorgängers Max Eberl fast zusammen und besaß keinen Spielraum, obendrein seinen Wunschtrainer noch zu entlasten. Einer der Gründe dafür, dass Farke scheitern musste bei einem ausgerufenen Umbruch, der noch keiner war. Erst in diesem Sommer besann sich Borussia auf eine Überlegung, die seinerzeit lediglich an Eberls Veto gescheitert war: einen zusätzlichen Sportdirektor zu in­stallieren. „Als Bindeglied zwischen Roland Virkus, der für die langfristigen, strategischen Entscheidungen zuständig ist, und der Mannschaft, aber auch dem Trainerteam sowie dem Staff“, beschreibt Schmadtke seine Aufgaben. Kameraauftritte inklusive.

Die Nähe zur Mannschaft, deren erster Ansprechpartner er ist, symbolisiert ein Platz auf der Trainerbank während der kommenden Spiele. „Eine neue Herausforderung für mich: Learning by doing.“ Womöglich auch anders als sein temperamentvoller Vater. „Ich werde mich bemühen, ruhig und sachlich zu bleiben und mich hüten, Kaugummis zu schmeißen.“

Gespräche mit seinem Papa wird es weiter geben – ohne Gefahr des Geheimnisverrats. „Generell über Fußball“, beteuert Nils Schmadtke. Ratschläge beim Übervater einzuholen, will der Gladbacher nicht ausschließen. „Wenn mir etwas auf der Seele brennt, würde ich ihn vielleicht um Rat fragen. Bisher ist das aber noch nicht vorgekommen.“ Wohl aber, dass Schweigen zwischen beiden herrschte. „Wir diskutieren und reden dann auch schon mal nicht mehr miteinander“, bekennt der 34-Jährige. „Das vergeht dann aber relativ zügig.“ Mit seinen 1,95 Metern überragt Nils Vater Jörg, der eher die Größe von Gladbachs Ex-Keeper Yann Sommer besitzt. Und sich zu widersetzen gelernt hat der Junior bereits in seiner Kindheit. „Er wollte unbedingt, dass ich ihn Jörg nenne. Meine Antwort: Auf keinen Fall! Er ist Papa oder Vadder für mich.“