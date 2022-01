Gladbachs Torhüter Yann Sommer : Warum Rachegelüste fehl am Platz sind

Derzeit kein leichter Job: Gladbachs Torhüter Yann Sommer kann und will nicht zufrieden sein mit der Leistung und dem Auftreten seiner Mannschaft. Foto: dpa/Swen Pförtner

Interview Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer über das „Rückspiel“ am Samstag gegen Bayer Leverkusen, die Möglichkeiten, als Mannschaft wieder erfolgreicher zu spielen, und die Kraft, die ihm seine kleinen Töchter geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schneiders

Kaum jemand ahnte vor Saisonbeginn, dass Borussia Mönchengladbach fähig ist, so schlecht Fußball zu spielen. Mittlerweile können sich viele sogar vorstellen, dass es ohne Torhüter Yann Sommer noch viel schlechter aussehen könnte. Abstiegskampf pur statt Platz 12 mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 24:33 nach dem 18. Spieltag wäre höchstwahrscheinlich gewesen. Der Schweizer Nationaltorhüter überragte bereits bei der Europameisterschaft und erklärt vor dem Heimspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) im Gespräch mit Bernd Schneiders, warum und wie ein Fußballprofi mit 33 Jahren und als zweifacher Familienvater ein solches Niveau konstant halten kann und was seiner Mannschaft fehlt, um zurück auf dieses Level zu kommen.

Yann Sommer: Entschuldigung für die Verspätung. Aber der Trainer hatte mich noch in seine Kabine gerufen.

Um Sie zu fragen, ob Sie mit der Verpflichtung von Marvin Friedrich einverstanden sind?

Sommer: (lacht) Nee, nee, nee – ein ganz klassisches Gespräch – das haben wir öfter.

Aber Ihr neuer Vordermann hat gerade zum ersten Mal mittrainiert. Welchen Eindruck haben Sie?

Sommer: Ich habe heute morgen draußen trainiert, nachdem ich zuletzt wegen eines Pferdekusses ausgesetzt habe. Die Mannschaft war drinnen im Kraftraum.

Also keine Erkenntnisse über die neuen Qualitäten . . .

Sommer: Ich kenne ihn als Spieler und weiß, dass er ein guter Mann ist.

Wie gut?

Sommer: Das, was ich von ihm gesehen habe, ist sehr gut. Er war bei Union auch Vizekapitän, ein sehr guter Innenverteidiger, Chef auf dem Platz – er wird für uns auf jeden Fall eine Verstärkung sein.

Durch Corona und Verletzungen wird Borussia bei den anstehenden Abgängen von Ginter und Denis Zakaria leer ausgehen. Anders als zuvor gibt es – zumindest in diesen Fällen – Stand jetzt keine Transfererlöse, die wieder reinvestiert werden können. Machen Sie sich Sorgen, was die zukünftige Qualität der Mannschaft angeht?

Sommer: Nein, erst mal macht Max Eberl seit Jahren einen unfassbar guten Job. Natürlich sind die beiden zwei sehr gute Spieler, die uns fehlen werden. Aber ich habe es in den vergangenen Jahren so oft erlebt: Abgänge, Neuzugänge – wir haben jedes Jahr eine tollen Kader gehabt. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das in den kommenden Spielzeiten nicht auch so ist.

Ginter und Zakaria haben dem Verein viel gegeben, beide haben aber auch von Gladbach profitiert. Ist es da naiv zu denken, sie hätten deshalb auch verlängern können, ohne bleiben zu wollen, damit ihr Club die Möglichkeit erhält, Ablösesummen zu erzielen?

Sommer: Das ist für mich ganz schwer zu beurteilen, weil ich selbst nicht in der Situation bin. Ich kenne die Interna nicht, ich kenne die Gespräche nicht. Deshalb kann ich da nichts zu sagen.

Zakaria wird Euch spätestens ab dem Sommer mit seiner Geschwindigkeit und seinen Krakenbeinen enorm fehlen, oder?

Sommer: Auf jeden Fall. Es war allerdings in den zurückliegenden Jahren oft so, dass uns richtig gute Spieler verlassen haben. Aber man hat immer eine Lösung gefunden, wie man den Kader kollektiv so zusammenstellen kann, damit es passt. Vielleicht kommt ein Spieler mit einem anderen Charakter rein, mit anderen Qualitäten. Und dann wird sich auch das Spiel etwas verändern – das ist ja das Spannende am Fußball.

Aber Zakarias Tempo-Qualität ist schon extrem hoch. Adi Hütter wird froh sein, dass er speziell für das Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen mit Edelsprintern wie Diaby wieder zur Verfügung steht. Er ist der Einzige aus Eurem Kader, der da mithalten kann.

Sommer: Wir haben auch am vergangenen Freitag gegen eine Mannschaft mit viel Tempo gespielt (Bayern München, Anm. d. Redaktion) – und es gut gemacht. Man muss sich dann halt etwas umstellen und die Qualitäten nutzen, die man auf dem Platz hat.

Die Mannschaft ist für diese Spielzeit zusammengeblieben, hatte keinen Substanzverlust, ist eingespielt. Deshalb waren die Erwartungen auch recht hoch. Ist es eine Lehre, dass – einmal abgesehen von den Youngstern Manu Koné und Joe Scally – Blutauffrischung, neue personelle Impulse und Reize wichtiger sind?

Sommer: Das kann man so sehen. Ich glaube, dass beides gut funktionieren kann. Es gibt gute Beispiele, bei denen die Mannschaften lange zusammengeblieben sind. Unser Problem war und ist die Konstanz im Spiel. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir zusammengeblieben sind oder keine Neuzugänge hatten. Wir haben einfach zu oft schlecht performt. Punkt! Das muss man ganz hart sagen und eingestehen. Die Mannschaft, die wir jetzt haben, besitzt eine hohe Qualität. Aber es ist uns in dieser Saison zu selten gelungen, diese auf den Platz zu bringen. Fehlende Konstanz – das ist unser Manko, an dem wir arbeiten müssen.

Mit 33 Gegentoren nach dem 18. Spieltag besitzen Sie die drittschlechteste Abwehr der Liga. Das sind die meisten Gegentore für Sie als Gladbacher Torhüter mit Ihrer zweiten Saison bei Borussia, in der Sie zum gleichen Zeitpunkt ebenso häufig hinter sich greifen mussten.

Sommer: Ja, mein zweites Jahr: Aber sind wir da nicht noch Vierter geworden?

Stimmt.

Sommer: Da kann man sehen, wie so eine Saison noch laufen kann. Wir haben eine schlechte Hinrunde gespielt, viele Gegentore bekommen, nicht gut verteidigt. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Wir wissen, was wir benötigen, um als Borussia Mönchengladbach eine gute Leistung zu zeigen: die Intensität, die wir auf den Platz bringen müssen, die Laufbereitschaft, den Mut, die Überzeugung in uns selbst. Wenn uns das gelingt, wenn das öfter gelingt, wenn uns das konstanter gelingt, werden wir auch dieses Jahr am Ende eine ordentliche Saison spielen. Aber wir sind da, wo wir sind und müssen gar nicht groß nach vorne schauen. Wir müssen probieren, jedes Wochenende diese Dinge auf den Platz zu bringen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir mit der Qualität, die wir besitzen, auch wieder erfolgreich sein werden.

Personalien Spielt Marvin Friedrich? Die spannendste Frage wird sein, ob Gladbachs Trainer Adi Hütter den frisch verpflichteten Marvin Friedrich nach drei Trainingstagen gleich in die Startformation hievt. Neben oder statt Innenverteidiger Matthias Ginter, der spätestens im Sommer den Club verlässt. Frage Nummer 2 ist durch einen der Protagonisten einfacher zu beantworten: Christoph Kramer hat in der Woche Kraft durch eine Erkältung eingebüßt und damit legitimiert, dass sich Hütter erst einmal gegen ihn und für Noch-Gladbacher Denis Zakaria neben Manu Koné auf der Doppel-Sechs entscheiden kann.

Im Hinspiel in Leverkusen gab es eine 0:4-Klatsche. Nach dem vierten Treffer spielte Bayer – aus versehen natürlich (!) – Euren Tor-Jingle ein. Reicht das, um extra motiviert zu sein?

Sommer: Es wird ein komplett anderes Spiel. Ich habe ja bereits gesagt, dass unsere Leistung oft nicht ausreichend war. Und das war so auch in Leverkusen. An diesem Tag waren wir einfach die absolut schlechtere Mannschaft. Aber wenn es uns gelingt, das umzusetzen, was ich eben gesagt habe, dann wird es ein ganz anderes Spiel werden, in dem wir Leverkusen sehr schwierige Aufgaben stellen. Dann wird es ein ausgeglichenes Spiel. Wir brauchen keine Extramotivation und keine großen Rachegelüste.

Da spricht der Superprofi Yann Sommer ...

Sommer: (lacht) Es ist eben so. Natürlich brauchen wir Emotionen, um erfolgreich zu sein. In erster Linie aber müssen wir unsere Aufgabe erledigen. Jeder einzelne Spieler von uns muss probieren, an seine absolute Leistungsgrenze zu kommen. Wenn uns das gelingt, sind wir gut und für jede Mannschaft ein ekliger Gegner.

Es ist eine merkwürdige Situation: Gladbach ist beinahe so etwas wie die Schießbude der Liga und Sie befinden sich in der Form Ihres Lebens. Ist das so, wegen oder trotz Borussias Abwehrschwäche?

Sommer: Was ich mit gutem Gewissen sagen kann ist, dass ich mich schon seit längerer Zeit sehr, sehr gut fühle. Dass ich auch sehr viel investiere, in mich selbst, in meine Leistung. Aber es geht ja jetzt nicht wirklich nur um mich. Wichtig ist, dass wir alle zusammen als Mannschaft besser verteidigen.

Als Torwart in der Schweizer Nationalmannschaft haben Sie speziell bei und nach der EM viel Lob und Auszeichnungen für Ihre Leistungen erhalten.

Sommer: Zunächst: Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mit der Schweiz haben wir in den letzten Monaten und Jahren immer sehr gut gespielt und verteidigt. Und wenn wir es mit Gladbach hinbekommen, mit der Mannschaft, und ich rede hier von der ganzen Mannschaft, stabil zu verteidigen, wird es auch bei uns mit den Gegentoren besser werden.

Der Zeitpunkt Ihres „Höhenflugs“ bleibt aber interessant: Fest steht – Sie sind besser denn je!

Sommer: Das würde ich noch nicht mal so sagen. Das Ding ist einfach: Durch die Jahre besitzt man mehr Erfahrung, ich habe einige Dinge verändert, was mein Training angeht.

Lesen Sie auch Personalentscheidungen : Gladbachs Sportdirektor zeigt sich kämpferisch Nach den den ersten Personalentscheidungen für den kommenden Sommer zeigt sich Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl kämpferisch.

Inzwischen sind Sie zweifacher Vater. Und das kann schon mal zulasten der Nachtruhe auch des vorbildlichen Profis Yann Sommer gehen.

Sommer: Meine Frau und ich haben extremes Glück mit unseren Töchtern. Mila ist jetzt zwei, die schläft schon lange, lange durch. Und unsere Kleine, Nayla, ist bald sieben Monate - und sie schläft ebenfalls durch.

Also ist diese Zeit auch sportlich bereichernd?

Sommer: Für mich ist die Familie das Schönste. Ich bin ein extrem glücklicher Papa und Ehemann. Ich genieße es, dass ich nach dem Training nach Hause kommen und Zeit mit den Kleinen und meiner Ehefrau verbringen kann. Und das wirkt sich für mich auch positiv auf die Leistung aus. Das gibt mir viel Halt und schöne, positive Emotionen. Meine gute Form ist ein Gesamtprodukt aus einem glücklichen Privatleben und intensiver Arbeit.

Sie sind ein vielseitig aktiver und interessierter Mann. Schaffen Sie es, weiterhin, Ihren Interessen und Hobbys nachzugehen?

Sommer:: Nein, das leidet schon sehr. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich probiere einfach, wenn ich beispielsweise mal Gitarre spielen will, das gemeinsam mit meinen Kids zu machen. Aber es ist nicht mehr so wie vorher, dass ich zwei Mal die Woche Stunden nehme. Wenn ich mal Zeit habe, klimpere ich etwas rum. Ansonsten bieten mir meine Mädels und meine Frau Abwechslung genug vom Fußball.

Ist diese Europa-freie Zeit für Sie als Familienvater eine schöne, weil Sie eben weniger durch die Welt fliegen und mehr zu Hause sind?

Sommer: Schwierig zu sagen. Auf der einen Seite genieße ich natürlich die Zeit mit meiner Familie - das ist wunderschön. Auf der anderen Seite ist es aber auch wunderschön, internationale Spiele mit einem Club wie Borussia Mönchengladbach zu erleben.

Also war es nicht so, dass Ihre Frau Alina nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison eine Dankes-SMS an Max Kruse geschickt hat, weil er Gladbach im Fernduell in der letzten Minute aus der Conference League geschossen hat?

Sommer: (lacht) Auf gar keinen Fall!

Ist denn eine Qualifikation für Europa in dieser Saison noch realistisch?

Sommer: Ganz ehrlich: Wir haben im Moment nicht die Berechtigung, uns über derartige Dinge Gedanken zu machen. Wir müssen uns aus dieser schwierigen Situation befreien, darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das wird kein Spaziergang.