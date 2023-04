Rüffel für Friedrich : Virkus bestätigt Gladbach-Abgang von Thuram und Bensebaini

Marcus Thuram (l.) und Ramy Bensebaini werden Gladbach im Sommer defintiv verlassen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Marcus Thuram und Ramy Bensebaini werden Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei verlassen. Abwehrspieler Friedrich wird zudem gerügt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Abgänge der beiden Stammspieler Thuram und Bensebaini hat Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag noch einmal offiziell bestätigt. „Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben“, sagte Virkus in einem vom Verein veröffentlichten Interview.

Bereits nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg am Ostersonntag hatte es entsprechende Aussagen von ihm und Trainer Daniel Farke gegeben, nachdem Thuram und Bensebaini gegen die Niedersachsen teilweise ausgepfiffen worden waren. Bensebaini soll es im Sommer zu Borussia Dortmund ziehen. Wohin Thuram wechselt, ist noch unklar.

Virkus äußerte noch einmal Verständnis für die Enttäuschung der Fans, wünscht sich von nun aber einen respektvollen Umgang mit dem Duo. „Beide Jungs sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Beide haben uns in den vergangenen Jahren sportlich geholfen und tun es auch aktuell noch. Daher haben sie – bei aller berechtigten Enttäuschung – einen stilvollen Abschied verdient“, sagte Virkus.

Virkus hat in dem Interview zudem Abwehrspieler Marvin Friedrich für dessen öffentliche Kritik an seiner Situation bei Borussia Mönchengladbach gerügt. „Solche Dinge sollten eigentlich intern besprochen werden“, wurde Virkus am Donnerstag vom Vereins zitiert. „Und wir als Verein werden uns an diese Abmachung halten und das Thema auch intern mit dem Spieler klären“, fügte Gladbachs Sportchef hinzu. Berichte über eine mögliche Geldstrafe oder gar eine Abmahnung für Friedrich bestätigte der Club bislang nicht.

Der 27 Jahre alte Friedrich war vor gut einem Jahr vom damaligen Sportchef Max Eberl und dem damaligen Trainer Adi Hütter vom 1. FC Union Berlin verpflichtet worden. Unter dem aktuellen Trainer Daniel Farke spielt der Innenverteidiger indes gar keine Rolle, obwohl Farke immer wieder dessen angebliche Bedeutung hervorgehoben hatte. Darüber hatte sich Friedrich in der „Sport Bild“ (Mittwoch) massiv beklagt. „Ich bin absolut unzufrieden mit der Situation und spüre null Komma null Vertrauen“, hatte Friedrich, der bei der Borussia noch einen Vertrag bis 2026 hat, gesagt. „Für mich muss sich was ändern. So kann es nicht weitergehen.“

(dpa)