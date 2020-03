Angebot für Fans aus Heinsberg : Topspiel in Gladbach findet statt

Topspiel in Gladbach findet statt

Düsseldorf Eine Absage oder Austragung ohne Zuschauer des Bundesliga-Topspiels am Samstag zwischen Mönchengladbach und Dortmund stand im Raum. Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach sieht aber keinen Grund dafür. Fans aus dem Kreis Heinsberg erhalten ein besonderes Angebot.

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstag kann wie geplant stattfinden. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach sieht keinen Grund für eine Absage, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.