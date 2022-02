Fußball-Bundesliga : Starke Gladbacher erkämpfen sich 1:1 bei Arminia Bielefeld

Bielefeld Den erhofften Befreiungsschlag im Spiel eins nach der Ära Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach verpasst und steckt somit weiterhin in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga fest.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zeigte sich am Samstag beim Tabellennachbarn Arminia Bielefeld nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen am Stück allerdings stark verbessert und musste sich nach guter Leistung mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben. Damit blieben die Ostwestfalen auch im sechsten Spiel nacheinander unbesiegt, konnten aber in der Tabelle nicht an den Gladbachern vorbeiziehen.