Niederlage auch in Augsburg : Borussia fehlt das, was der FC hat

Enttäuschte Borussen nach dem Abpfiff: Joe Scally (von links), Lászlo Bénes, Lars Stindl und Florian Neuhaus nach dem 0:1 beim FC Augsburg. Foto: dpa/Matthias Balk

Augsburg/Aachen Drittes Auswärtsspiel, dritte Niederlage für Mönchengladbach. Beim 0:1 in Augsburg ließ die Borussia fast alles vermissen, was zum Beispiel in dieser Saison den Rivalen 1. FC Köln auszeichnet.