Borussia Mönchengladbach : Sommer, Glück und Resilienz

Er hält (fast) alles: Yann Sommer stellt mit 19 abgewehrten Schüssen einen neuen Bundesligarekord auf. Foto: dpa/Sven Hoppe

München/Mönchengladbach Beim 1:1 gegen die Bayern zeigen die Gladbacher ihre neue Widerstandsfähigkeit. Oder Resilienz, wie Trainer Daniel Farke es nennt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gibt so manche neue „Fachbegriffe“, an die sich der Fußball-Interessierte gewöhnen muss. Julian Nagelsmann gehört zu den Trainern, die diese gerne unters Fußball-Volk bringen. Wenig überraschend sind das zumeist englische Ausdrücke. Nun ist Daniel Farke zehn Jahre älter als sein Kollege von Bayern München. Doch der 45-jährige „Coach“ von Borussia Mönchengladbach ist, was den Sprachgebrauch angeht, nicht unbedingt ein Verwandter im Geiste. Am Donnerstag noch entschuldigte sich Farke für eine vermeintliche Fachsprache und versprach Besserung: „Fünf Jahre England sind nicht so leicht abzustreifen.“

Nun stellt für einen Trainer das Große Latinum nicht unbedingt ein Zeugnis dar für gehobene Fach-Kompetenz. Farke aber besitzt dieses und benutzt auch häufig den Begriff Resilienz. Das hat weniger mit seiner Schulbildung als mit Borussias jüngster Vergangenheit zu tun: „Die Mannschaft ist in der vergangenen Saison dafür kritisiert worden, nicht verteidigen zu können, keine Resilenz zu zeigen, nach Gegentoren auseinanderzufallen.“ Nach dem Samstabend in München ist das Geschichte. Mehr verteidigen geht nicht, besser natürlich wohl. Dennoch war Farke auch mit dem 1:1 nach 83-minütiger Führung hochzufrieden. „Alle Komplimente gehen an die Spieler!“

„Komplexe“ Leistung

Es gab nicht wenige nach dem Schlusspfiff, die den Punkt, den die Gladbacher der Bundesliga-Übermannschaft abgerungen hatten, nur an einem Mann festmachten: Yann Sommer, Torhüter der Gäste. Auch sein Trainer lobte den 34-Jährigen für eine überragende Leistung. Doch Farke wies darauf hin, dass es gegen eine mit Stars gespickte Mannschaft, die sich zudem ungestört durch die Champions League eine Woche lang auf ihren Gegner vorbereiten konnte, einer „komplexen“ Leistung bedürfe.

Noch eine lateinische Vokabel, diesmal als Gegenentwurf zur Solo-Heldengeschichte Sommer. Die Qualität des Schweizers würde Farke auch niemals mit Resilienz bezeichnen. Ihm muss es um die kollektive Leistung, nicht um eine „One-Man-Show“ gehen. „Ich habe eine charakterstarke Mannschaft!“ darf der neue Gladbacher Trainer inzwischen sagen, nachdem fast jedem Einzelnen vor wenigen Monaten noch jeglicher Charakter abgesprochen wurde.

In „acht Testpielen, fünf Pflichtspielen haben sie Mentalität und Teamgeist gezeigt und sind unbesiegt geblieben“, urteilt ihr Fußballlehrer nun. Doch erst mit dem vierten Bundesligaspieltag verdienten sich die Gladbacher wirklich das Prädikat resilient. Misstrauen war durchaus begründet beim frühen Gebrauch dieser Qualitäts-Vokabel: Etliche unterklassige Gegner in der Vorbereitung und im Pokal, zwei Kontrahenten in der Liga in Unterzahl (Hoffenheim, Hertha), dazu ein Aufsteiger mit Finanz- und damit Einkaufsproblemen (Schalke). Erst Bayern war der Prüfstein nach vielen Prüfsteinchen, die aber offensichtlich die Entwicklung zumindest gefördert haben.

Ein Unentschieden als Maßstab, das wohl nicht nur Bayern-Fans als glücklich, absurd oder mindestens als unverdient empfinden werden. Damit sind wir wieder beim Begriff Komplexität: Auch ein Torhüter gehört zur Mannschaft, seine Leistung ist kein Nebenwettbewerb. Und Yann Sommer hat schon mehr als nur diese eine Weltklasseleistung in München gezeigt: Im Schweizer Nationaldress und auch in den vergangenen acht Jahren für die Borussia gab es ähnliche Leistungen.

Fehler entscheiden häufig ein Fußballspiel, gerade wenn es eng zugeht. Aber auch, wenn es extrem unausgeglichen ist. In Summe haben die Farke-Schüler sicherlich wesentlich mehr Fehler produziert als die Bayern. Doch deren Nachteil war die erschreckende Überlegenheit: Wenn sich bis auf Torhüter Manuel Neuer alle Profis in der Spiel-Hälfte der Gladbacher aufhalten und dem Münchner Abwehrrecken Dayot Upamecano „sein“ Fehler an der Mittellinie unterläuft, ohne jegliche Absicherung in seinem Rücken, ist ein Tor aus dem Nichts wie vom durchbrechenden Marcus Thuram (43.) sogar nicht unwahrscheinlich. Der Fluch der Dominanz!

Eiskalt: Marcus Thuram jubelt über seinen Treffer zum 1:0. Foto: dpa/Sven Hoppe

Neue Abwehr-Qualität

Dass für den Dauer-Meister nur noch das perfekt rausgespielte 1:1 durch Leroy Sané raussprang, hatte aber nicht nur mit extremem Glück und einem überragenden Sommer zu tun. „Für meine Paraden ist es auch enorm wichtig, wie ich mit meinen Abwehrspielern zusammenarbeite“, erklärte der Nati-Goalie. „Wenn beispielsweise ein Innenverteidiger schon eine Ecke des Tores abgedeckt hat und ich mich daher früher für die andere Ecke entscheiden kann, weil der Gegner nur noch dorthin schießen kann. Das sind wichtige Details, die zusammenpassen müssen.“ Ein wichtiges Detail auf zwei Beinen unterstrich Borussias neue Abwehr-Qualität. Ko Itakura ließ sich zwar einmal von Sané austanzen, doch nachdem seine erste Grätsche ins Leere gegangen war, blockte der Japaner mit einer blitzschnellen 180-Grad-Drehung am Boden im zweiten Versuch den Schuss des wiedererstarkten Nationalstürmers (33.).

Auf eine weitere komplexe „Wahrheit“ wies Thomas Müller hin. Nicht alle 19 Schüsse, die Sommer pariert hat, seien präzise gewesen. Anders der von Sané, der jeden Chirurgen mit seiner Präzision neidisch gemacht haben dürfte.

Zwei Neuzugänge?

Die Komplexität mindert nicht den Glücksanteil. Gesellt sich aber dazu genauso wie das Gefälle im Personal. Kleines Beispiel: Auf der linken Abwehrseite spielte Luca Netz, auf der rechten Joey Scally. Die Bayern wechselten ein: Serge Gnabry und Jamal Musiala! Das reichte zum Ausgleich. Doch in den restlichen 13 Minuten den Siegtreffer zu verhindern, war eine Leistung, die für Gladbach neu ist.