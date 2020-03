Die Aufgaben von Steffen Korell bei Gladbach : Scouts, Verantwortung und Jugendwahn

Sorgt in Mönchengladbach für den Talente-Nachschub: Steffen Korell. Foto: imago images/Team 2/TEAM2 via www.imago-images.de

Mönchengladbach Die Gladbacher „Forschergruppe“ von Steffen Korell gilt bereits traditionell als sehr gut. Der ehemalige Gladbacher Verteidiger ist seit 2008 ist bei Borussia für die Sichtung von Talenten verantwortlich. Fehlurteile kann sich der Klub nicht leisten.

Der Mann, der dafür beim Traditionsverein verantwortlich ist, heißt Steffen Korell. Und der sorgte vor einigen Wochen für eine Sensation, die seinen Charakter und seine Arbeitsweise trefflich beschreibt: Der ehemalige Gladbacher Verteidiger hatte einen Fernsehtermin. Dazu muss man wissen, dass der gebürtige Saarländer von Natur aus ruhig, bescheiden und absolut uneitel ist. So einer braucht keine Pressetermine. Doch die Biografie des Steffen K. muss (demnächst) nicht umgeschrieben werden: Sein TV-Auftritt entsprang genau diesen Charaktereigenschaften: Mönchengladbachs Chefscout drängte es nach den vielen Lobeshymnen, die auf ihn in dieser Saison noch mehr als zuvor eingeprasselt waren, die Leistung zu entpersonifizieren. „Teamarbeit“ ist das Stichwort.

Inzwischen gilt seine Gladbacher „Forschergruppe“ bereits traditionell als sehr gut. Und auch diese Anerkennung stellt der 48-Jährige ins Teamlicht: „Ich bin nur so gut wie die Vorarbeit. Max und ich kommen erst am Schluss dazu. Die wesentliche Arbeit wird zuvor gemacht.“

„Verantwortlich fürs Scouting“

Nur ist das in anderer Hinsicht stark untertrieben, denn Entscheidungen werden immer komplizierter, und viele Fehlurteile kann sich ein Klub wie Mönchengladbach, der nur das ausgibt, was er selbst verdient, nicht leisten. Seit 2008, parallell zum Aufstieg Eberls zum Sportdirektor, ist Korell verantwortlich fürs Scouting. Bis vor drei Jahren in Doppelfunktion als Chefscout und Teammanager. Seit 2017 kann sich der ehemalige Innenverteidiger komplett aufs Scouten konzentrieren. Die größte Veränderung, neben der personellen Aufstockung von zwei auf 12 feste Mitarbeiter, mag er am liebsten an Jahrgängen festmachen.