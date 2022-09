Medienbericht : RB Leipzig einigt sich mit Gladbach auf Eberl-Wechsel

Leipzig Der Weg für Max Eberl zum deutschen Pokalsieger RB Leipzig ist angeblich frei. Der sächsische Fußball-Bundesligist einigte sich laut „Bild“ mit Borussia Mönchengladbach.

Der 48 Jahre alte Eberl soll noch in diesem Jahr seinen Dienst in Leipzig als Sportchef antreten. RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff einigte sich dem Bericht zufolge nach dem Bundesligaspiel am Samstagabend (0:3) mit der Borussia auf eine Ablösesumme. Diese soll dem Vernehmen nach bei 2,5 Millionen Euro plus Bonus liegen.