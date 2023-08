Mönchengladbach : Ohne Bonus und Rucksack

Steht vor seinem ersten Pflichtspiel mit der Borussia: Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane. Foto: dpa/David Young

Mönchengladbach Mit hoher Intensität will Gladbachs Trainer Gerardo Seoane die Pokalhürde in Osnabrück gegen Bersenbrück überwinden. Mit Cvancara und Omlin?

Gerardo Seoane gilt als ein Trainer, der sich intensiv vorbereitet – auf Gespräche mit Journalisten, auf Auftritte vor TV-Kameras. In dem Wissen, dass alles, jedes Wort, die Körpersprache, Wirkungen ausübt. Nun muss man dem neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach nicht unterstellen, er habe für die Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen TuS Bersenbrück (Freitag, 18 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück) Szenen einstudiert. Trotzdem überraschte der 44-Jährige mit einem intensiven Hustenanfall vor dem Mikro, der ihm minutenlang die Stimme raubte. Sollte dies allerdings seine Aussage „man merkt, dass die Anspannung steigt“ unterstreichen – sogar für ein Spiel gegen einen fünftklassigen Gegner –, ist ihm das gelungen.

Kaltstart gegen einen Oberligisten

Sein Reizhusten bekam der Schweizer mit einem Schluck Wasser in den Griff, für die Aufgabe in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen die Niedersachsen präsentierte Seoane ein anderes Rezept: „Uns muss es gelingen, eine hohe Intensität ins Spiel zu bringen, mit und ohne Ball, so dem Gegner Probleme bereiten und zu Fehlern zwingen.“ Der Kaltstart gegen einen Oberligisten stellt für den Bundesligisten eine willkommene Übung dar. Zwar ist die Seoane-Mannschaft in den Vorbereitungsspielen ohne Niederlage geblieben.

Doch Gladbachs neuer Hoffnungsträger hat logischerweise durchaus noch Schwachstellen entdeckt. „Sicherlich ist eine Entwicklung sichtbar, etwa beim solidarischen Verteidigen. Was noch fehlt, ist der letzte Schliff bei der Kompaktheit. Unser Spiel nach vorn ist eine Spur vertikaler geworden. Aber wir müssen noch mehr Torgefahr entwickeln, wenn der Gegner im Block steht.“

Der nächste im Block verteidigende Gegner heißt Bersenbrück. Der Fünftligist wird sein Heil naturgemäß in einer massierten Deckung suchen. Eine dicht gestaffelte Abwehr zu knacken – dabei soll eigentlich auch Tomas Cvancara helfen. Doch Gladbachs neuer Mittelstürmer musste zuletzt geschont werden – im letzten Test gegen Montpellier und im Training. Prophylaktisch, um eine Verletzung zu verhindern. „Jeder Trainer ist anders, jede Liga besitzt eine andere Intensität“, erklärt Seoane den Anpassungsprozess des Tschechen von Sparta Prag. „Bei neuen Spielern muss man sehr feinfühlig sein.“

Prämienregelung So viel Geld gibt es im DFB-Pokal Die Vereine im DFB-Pokal spielen von heute an nicht nur um den sportlichen Erfolg des Einzugs in die nächste Runde – sondern auch um die Prämien des Deutschen Fußball-Bundes. Jeder der 64 Erstrundenteilnehmer erhält den Fixbetrag in Höhe von 215.600 Euro, in der zweiten Hauptrunde bekommt jeder Club 431.200 Euro. Insgesamt schüttet der DFB von der ersten Runde bis zum Halbfinale 69 Millionen Euro aus. „In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison“, teilte der Verband mit. Für die Achtelfinalisten gibt es jeweils 862.400 Euro, im Viertelfinale winken 1.724.800 Euro. Die vier Halbfinalisten bekommen 3.449.600 Euro. Dazu kommen Einnahmen aus den Liveübertragungen, die in den K.-o.-Runden festgelegt werden. Noch nicht festgelegt wurde die Prämie für die Teilnehmer am Finale.⇥(dpa)

Der 22-Jährige hat bereits gezeigt, dass er Borussia helfen kann im 16er. „Mit Tomas haben wir mehr Präsenz in der Box.“ Die fehlte etwa beim Remis gegen Montpellier. Beim 2:2 musste der Gladbacher Coach auf ein Ersatzmittel zurückgreifen, dass beim / im (Aus-)Fall von Cvancara erneut angewandt werden müsste: „Ein schwimmender Spieler, etwa Grant (Ranos), Lasso (Pléa) oder Robin (Hack), der zwischen den Linien agiert.“ Die Abhängigkeit von einem Mittelstürmer, der neu in der Bundesliga ist, will der Bundesligist grundsätzlich vermeiden. Deshalb sucht Roland Virkus und sein Team nach einer weiteren echten Spitze, „womöglich wie Wöber auf Leihbasis“, kündigte Gladbachs Sportvorstand erneut an.

Auch die Position, die am weitesten von der Cvancaras entfernt ist, bereitet weiterhin Probleme. Jonas Omlin musste zur Halbzeit gegen Montpellier in der Kabine bleiben, seine linke Schulter bereitet ihm nach einem Sturz Schmerzen – wieder einmal. Die Vita des Schweizer Keepers ist nicht wirklich beruhigend. „Es ist ein Problem, das ihn begleitet“, ordnet sein Trainer dies ein. Die Verletzung war kein Unfall. „Da liegt sicher auch ein Verschleiß vor.“ Ein langfristiger oder auch nur mehrmaliger Ausfall des 29-Jährigen, des neuen Kapitäns, könnte fatale Auswirkungen haben. Die Physis und die Ausstrahlung des 1,90-Meter-Mannes hat kein anderer Keeper der Gladbacher.