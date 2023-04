Borussia Mönchengladbach : Nach Pfiffen gegen Thuram: Franzose widmet Sieg den Fans

Mönchengladbach Französischer Nachmittag im Borussia-Park: Thuram und Co. sichern den Sieg und beruhigen die Fans.

Am Ende hatten sich im Borussia-Park wieder alle lieb. Der 500. Bundesliga-Heimsieg dank französischer Torproduktionen wurde in der Kurve mit den Fans gefeiert. Vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Ostersonntag hatten viele Borussen-Anhänger bei der Aufstellungsverkündung Marcus Thuram und vor allem Ramy Bensebaini ausgepfiffen. Beide Profis verlassen den Club wohl am Saisonende ablösefrei. „Wer es besser könnte, aber nicht macht, hat in Gladbach seine längste Zeit verbracht“, stand auf einem Plakat zu lesen.