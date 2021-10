Gladbach vor dem Spiel gegen Hertha : Mit Netz und doppeltem Boden

Mönchengladbach Der ehemalige Herthaner Luca Netz kehrt mit Borussia Mönchengladbach in seine alte Heimat Berlin zurück

„Wir haben uns für ihn entschieden, weil er ein großes Talent im deutschen Fußball ist“, erklärte Hütter vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC (18.30 Uhr). In Berlin war man über den Transfer not amused. Aber „Luca hat wohl gehofft, bei uns schneller zu mehr Einsätzen zu kommen“, erklärt Hütter.

Das hat sich bewahrheitet, auch weil der 18-Jährige den algerischen Linksverteidiger verletzungsbedingt bereits früh in der Saison ersetzen musste. Vor dem 9. Spieltag stand der U21-Nationalspieler fünf Mal in der Gladbacher Startformation. Und es wäre wenig überraschend, wenn Netz am Samstag ab 18.30 Uhr ausgerechnet in seiner Geburtsstadt zum sechsten Mal für Borussia aufläuft.