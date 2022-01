Übereinstimmende Medienberichte : Gladbachs Sportdirektor Eberl vor Rücktritt

Steht der Sportdirektor vor dem Absprung bei seinem Herzensverein? Foto: dpa/Sven Hoppe

Update Mönchengladbach Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, plant Max Eberl als Sportdirektor von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach zurückzutreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Förster

Erwartet Borussia Mönchengladbach nach der sportlichen Schieflage mit Platz 12 und einem Sieg aus neun Pflichtspielen der nächste Schock? Wie Sky, „Bild“ und die „Rheinische Post“ übereinstimmend berichten, will Sportdirektor Max Eberl seinen Posten am Niederrhein aufgeben.

Sky und RP nennen als Grund interne Meinungsverschiedenheiten. Wobei es dabei genau geht und mit wem sich der 48-Jährige beharkt, lässt der Bezahlsender offen. Die RP sagt lediglich, dass es „zunehmende Unstimmigkeiten“ mit der Vereinsführung gegeben haben soll. Wenn der Rücktritt genau erfolgen soll, ist demnach auch noch fraglich. Möglich sei dies bereits in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende der Saison, schrieb Sky. Nach Informationen der „Rheinischen Post“ solle der Rücktritt in den nächsten Tagen zum Ende der Winter-Transferperiode erfolgen. Eine offizielle Mitteilung des Vereins steht zum Donnerstagabend noch aus.

Die „Bild“ berichtete, dass Eberl Gladbach-Boss Rolf Königs um eine Freigabe vom Sportdirektoren-Posten zum 31. Januar gebeten haben soll. Das soll der 80-Jährige aber abgelehnt haben. Möglicherweise erhofft sich Gladbach eine Ablöse, sollte der 48-Jährige bei einem anderen Verein anheuern wollen. Wie der „Kicker“ berichtet, habe er Angebote anderer Vereine vorliegen.

Eberl, der seit Oktober 2008 als Sportdirektor für seinen Herzensclub arbeitet, soll demnach mit einem Teil der Mannschaft am Donnerstagabend auch das Gespräch gesucht haben. Eine Quelle nannten „Bild“ und Sky nicht.

Der 48-Jährige hat 2005 als Nachwuchskoordinator bei Gladbach angefangen und ist seit 2008 Sportdirektor im Borussia-Park. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig. Der gebürtige Bayer hat den Verein in finanziell solides Fahrwasser gelenkt und ihn zu einer der Top-Adressen im deutschen und europäischen Fußball geformt.

Nach – sowohl finanziell als auch sportlich – erfolgreichen Jahren zogen 2021 düstere Wolken am Niederrhein auf. Der durch die Coronavirus-Pandemie und Geisterspiele geplagte Traditionsverein verlor Anfang des vergangenen Jahres Erfolgstrainer Marco Rose an Borussia Dortmund und startete nach der Verkündung des Wechsels eine Serie aus sieben Niederlagen am Stück. Europa und damit verbundene wichtige Einnahmequellen gerieten in weite Ferne.

Mit der Verpflichtung von Adi Hütter gab sich Eberl dann aber wieder kampfbereit und angriffslustig. Den Übungsleiter ließ sich Gladbach stolze 7,5 Millionen Euro kosten. Der Österreicher wechselte von Eintracht Frankfurt zur Borussia. Doch es folgten die nächsten Hiobsbotschaften: Die Vertragsverlängerungen mit Matthias Ginter und Denis Zakaria, die nun beide den Verein im Sommer ablösefrei verlassen werden, scheiterten – vor allem, weil Gladbach nicht das nötige Geld beisammen hatte. Beim Schweizer Zakaria scheiterte zudem ein Verkauf im Sommer.

Neben den Abgängen von Ginter und Zakaria, die klar als Niederlage für den Sportdirektor zu werten sind, funktioniert auch sein frisch installierter Trainer (noch) nicht: Platz zwölf – mit Tuchfühlung zu den Abstiegsrängen – nur ein Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen und die 0:3-Blamage im DFB-Pokal bei Hannover 96 geben kein gutes Zwischenzeugnis ab.

Trotz der Rückschläge in den vergangenen Monaten ist klar, dass der Verein gerade wegen Max Eberl seit der Relegation 2011 immer einen einstelligen Tabellenplatz erreichte und finanziell auf gesunden Beinen steht.

Die Nachfolgesuche, die intern laut Medienberichten bereits begonnen haben soll, könnte relativ schnell auf die hauseigene Lösung Steffen Korell stoßen. Als Scoutingdirektor ist der 50-Jährige bereits in viele wichtige Prozesse rund um Transfers eingebunden und kennt den Verein, in dem er bereits seit 22 Jahren tätig ist, in- und auswendig – auch wenn Korell bisher eher im Hintergrund gearbeitet und die Öffentlichkeit so gut es geht gemieden hat.

(mit dpa)