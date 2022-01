Borussia Mönchengladbach : Max Eberls Ära endet aus gesundheitlichen Gründen

Update Mönchengladbach Sportchef Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach nach über zwei Jahrzehnten bei seinem Herzensclub. Unter Tränen gibt Eberl die Entscheidung bekannt - und benennt seine sehr persönlichen Gründe.

Sportdirektor Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen. Der 48-Jährige hört als Sportchef des Tabellenzwölften der Fußball-Bundesliga auf – die sportliche Krise des Clubs ist dabei nicht ausschlaggebend. Auf einer sehr emotionalen Pressekonferenz am Freitag im Borussia-Park gab Eberl tränenreich seine Entscheidung bekannt. „Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss raus, ich muss auf den Menschen aufpassen“, sagte er sichtlich bewegt und ergriffen.

Er sei auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was auf der Welt passiere. „Es ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich müde, weil ich erschöpft bin.“ Es sei kein verletzter Stolz. „Ich beende was, was mein Leben war.“ Es sei „kein schöner Tag, ein blöder Tag, ein Mist-Tag“, betonte Gladbachs Präsident Rolf Königs.