Borussia Mönchengladbach : Roses Traum vom perfekten Spiel

Die Aussicht auf eine spannende Rückrunde: Marco Rose will mit seinen Gladbachern an die guten Leistungen vor Weihnachten anknüpfen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Für Mönchengladbachs Trainer ist seine Mannschaft in einem „fortlaufenden Prozess“. Das muss sie auch zum Rückrundenauftakt auf Schalke (Freitag, 20.30 Uhr) beweisen. Zwei Mal setzte Rose in dieser Woche dafür ein Geheimtraining an.