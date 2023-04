Kapitän geht nach acht Jahren : Lars Stindl verlässt Gladbach zum Saisonende

Mönchengladbach Nach Marcus Thuram und Ramy Bensebaini wird auch Kapitän Lars Stindl Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen. Der 34-Jährige kehrt in seine Heimat zurück, womöglich zum Karlsruher SC.

Kapitän Lars Stindl wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer nicht verlängern und in seine Heimat nach Baden-Württemberg zurückkehren. Das teilte der 34-Jährige am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Fans mit. „Die letzten acht Jahre waren die schönste Zeit meines Lebens“, sagte der Ex-Nationalspieler, der 2017 den Confed-Cup gewonnen hatte.