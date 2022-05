Sportchef Virkus unter Druck : Kein Trainer, keine Transfers – Favre-Absage ärgert Mönchengladbach

Interaktiv Mönchengladbach Viele Fans haben gar auf Lucien Favre auf dem Podium von Borussia Mönchengladbachs Mitgliederversammlung gehofft. Stattdessen verkündet Sportchef Roland Virkus dessen Absage. Der Nachfolger von Max Eberl steht nun schwer unter Druck.

Die sehnsüchtig erwartete frohe Kunde blieb aus. Schlimmer noch. Sportchef Roland Virkus zerstörte die Aufbruchstimmung, die seit ein paar Tagen im Umfeld von Borussia Mönchengladbach geherrscht hatte, mit einer ehrlichen Antwort. „Ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den beiden kommenden Jahren Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist“, verkündete Virkus am Montagabend zum Schrecken der rund 1800 anwesenden Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung des Clubs.

Der Mann, der in Gladbach nach seinem Wirken zwischen 2011 und 2015 noch immer so sehr verehrt wird wie kaum ein anderer Trainer seit Hennes Weisweiler, war eigentlich auserkoren, die Borussia nach schwierigen anderthalb Jahren wieder zurück in Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zu führen. Laut Medienberichten schien die Favre-Rückkehr bereits perfekt. Doch nach mehreren konkreten Gesprächen sagte der als Zauderer bekannte Schweizer schließlich ab.