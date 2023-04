Borussia Mönchengladbach : Kein Entkommen aus dem Treibsand?

Das große Vakuum – für noch acht Spiele? Borussia Mönchengladbach tut sich schwer mit seiner Position im Niemandsland der Fußball-Bundesliga. Das 0:0 im Derby beim Edelrivalen ­­

1. FC Köln wirkt wegen der Emotionslosigkeit der Spieler nach. Das maue Remis entwickelt seinen negativen Nachgeschmack besonders durch den Kontext: Selten hat Gladbach in einer Spielzeit so häufig enttäuscht wie wie anno 2023. Nicht einmal ein Sieg am Ostersonntag im Borussia-Park gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) würde großartig was ändern an der Bleiernheit und Agonie, die die Anhängerschaft erfasst hat. Statt Neugier auf die kommende Saison zu wecken, droht sich das Team von Daniel Farke beinah wehrlos im Treibsand der restlichen Spieltage zu verlieren. In Köln war nicht einmal mehr ein Strampeln zu sehen.

Schwierige Gemengelage

Es ist eine schwierige Gemengelage, gerade auch für die sportliche Leitung mit Farke und Roland Virkus. Und auch eine gefährliche. Denn Trainer und Sportdirektor haben den Auftrag, die Gladbacher Mannschaft aus der Sackgasse, in die sie unter anderem von Max Eberl gesteuert wurde, herauszulotsen. Und das nicht erst ab dem Sommer. „Klar haben wir noch Ziele in den Spielen“, beteuert Virkus denn auch vor dem Duell der beiden VfLs. Es gehe zum Beispiel darum, „Facetten zu checken, wenn man Spielern andere Rollen gibt“. Farke seinerseits hatte aber zuvor bereits klargemacht, dass seine Probierlust für die Restsaison nur wenig ausgeprägt ist. Seine professionelle Einstellung spreche dagegen. Diese Einstellung findet allerdings nicht ihre Entsprechung bei seinen Profis. Sie konterkarieren diese „Treue“ ihres Trainers und bringen ihn immer mehr in Erklärungsnot. „Schlimmer geht’s nimmer“ werden ihm Fans entgegenhalten und dann vermeintlich doch bevorzugen, schwache Leistungen von Talenten als von etablierten Bundesliga-Kickern zu sehen. So weit ihre Theorie.

Umbruch oder Abbruch?

Die Praxis könnte spätestens ab dem Sommer auf den Gladbacher Anhang zukommen, ihn fordern oder gar überfordern. Die laufende Spielzeit sollte möglichst sanft in den Umbruch der Saison 2023/24 gleiten. Stattdessen hat sie eher einen Abbruchcharakter entwickelt. Die elf Auserwählten auf dem Spielberichtsbogen finden sich selten genug zu einer Leistungsgemeinschaft, einer Mannschaft eben, zusammen. „Ich bin ein Freund von der Sichtweise: Du spielst, wie du trainierst!“ sagte Farke am Freitag auf der Pressekonferenz zum Wolfsburg-Spiel. Ungewollt wird er damit kritische Nachfragen nach der Qualität seiner Übungseinheiten provozieren, denn in den Spielen performen seine Schüler überwiegend schlecht. Aber wie seinem Vorgänger Adi Hütter sind dem 46-Jährigen die Hände gebunden, er kann nur hoffen, ab Juli mehr Spieler nach seinem Gusto zur Verfügung zu haben.

Aber wie soll das aussehen, wie sollen diese „aussehen“? Welchen Weg wird Gladbach für den Umbruch einschlagen? Neue Spieler braucht das Niederrhein-Land, aber welcher Art? Bei Farkes Amtsantritt war viel die Rede von der DNA des Clubs. Übernimmt man dies als Filter für die anstehenden Transfers, müsste das wichtigste Kriterium das Alter sein. Talente entwickeln und mit Gewinn weiterverkaufen – das war lange Zeit das erfolgreiche Geschäftsmodell. Spielen wir das also mal durch: Marcus Thuram wird den Verein ablösefrei verlassen, ebenso wie Ramy Bensebaini (wohl zu Dortmund). Dazu wird sich Manu Koné gesellen, womöglich der letzte Spross aus besagtem Geschäftsmodell: Der 21-jährige Mittelfeldspieler – er fehlt am Sonntag gelbgesperrt – muss als Geldquelle für neue Spieler dienen. Die Qualität dieses Trios wird Virkus aber nicht eins zu eins ersetzen können. Jung und zugleich versehen mit der vermissten Tugend der Widerstandsfähigkeit kann als Gleichung nicht aufgehen. Geduld wäre dafür gefragt.

Aufgebrauchte Leidensfähigkeit

Die Leidensfähigkeit des Fohlenanhangs ist allerdings weitgehend aufgebraucht. Und nicht alle Talente schlagen sofort ein wie der scheidende Koné. Das haben Gladbach und vor allem Farke erfahren durch dessen Landsmann Nathan Ngoumou. Und das weiß der Club auch aus seiner Vergangenheit, auch ein Granit Xhaka beispielsweise benötigte Entwicklungszeit. Unter solchen Voraussetzungen kann auch Platz 10 schnell ein unrealistisches Traumziel werden.

Personalien Julian Weigl vor Comeback, Tony Jantschke hat verlängert Julian Weigl steht vor seinem Comeback bei der Borussia. Der Mittelfeldspieler nimmt wieder am Mannschaftstraining teil. „Für 90 Minuten kommt Weigl noch nicht infrage. Es kann aber sein, dass er es in den Kader schafft“, sagte Trainer Daniel Farke am Freitag. Weigl hatte sich am 18. Februar im Heimspiel gegen Bayern München eine Teilruptur des Syndesmosebandes zugezogen und war seitdem ausgefallen. Noch keine Option ist Tony Jantschke, der nach seinem Mitte Februar erlittenen Meniskusriss allerdings wie Weigl wieder ins Training zurückgekehrt ist. Jantschke, dessen Vertragsverlängerung für die kommende Saison am Donnerstag bekanntgemacht wurde, soll über seine aktive Karriere hinaus dem Verein in einer sportlichen Position erhalten bleiben. (dpa)

Muss also die Borussia mehr Union Berlin werden? Auf erfahrene und dennoch hungrige Spieler setzen, möglichst für wenig Geld oder zum Nulltarif? Beinahe Glaubensfragen, die eigentlich schon beantwortet sein müssten, um einen Leitfaden für die Transferpolitik zu besitzen. Am Sonntag kann sich zumindest zeigen, ob vielleicht einer der „Altborussen“ zu seinem eventuell nur verschütteten Hunger zurückfinden kann. Vielleicht hat der ein oder andere ja gut trainiert ...