Ausstiegsklausel gezogen : Jonas Hofmann wechselt von Gladbach nach Leverkusen

Mönchengladbach/Leverkusen Borussia Mönchengladbach verliert den nächsten Leistungsträger: Jonas Hofmann wechselt dank einer Ausstiegsklausel zu Bayer Leverkusen. Bei Sport-Geschäftsführer Roland Virkus bleibt „kein gutes Gefühl“

Was kann Gerardo Seoane besser als seine Trainer-Vorgänger und was sagt die Verpflichtung von Nils Schmadtke als Sportdirektor über die Arbeit von Roland Virkus?

Seoane wird Trainer in Gladbach : Der neue Mann für alte Probleme Was kann Gerardo Seoane besser als seine Trainer-Vorgänger und was sagt die Verpflichtung von Nils Schmadtke als Sportdirektor über die Arbeit von Roland Virkus?

Im Januar 2016 war Hofmann von Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. In Mönchengladbach entwickelte er sich zum angesehenen Führungsspieler. In der vergangenen Saison erzielte er in 31 Partien zwölf Tore in der Fußball-Bundesliga. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Hofmann bislang 21-mal auf. Dabei gelangen dem WM-Teilnehmer von 2022 vier Tore.