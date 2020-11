Nächste Schalker Pleite : Gladbach beim 4:1 trotz Rotation zu stark

Mönchengladbach Schalke steuert weiter auf einen frustrierenden Bundesliga-Rekord zu. Beim 1:4 in Mönchengladbach konnte das Schlusslicht nur in der Anfangsphase mithalten.

Auch nach einigen Personalwechseln taumelt der Tabellenletzte FC Schalke 04 weiter dem Bundesliga-Negativrekord entgegen. Das Team von Trainer Manuel Baum verlor am Samstagabend beim 1:4 (1:2) bei Borussia Mönchengladbach auch das 25. Erstligaspiel in Serie. Bis zur historischen Bundesliga-Negativmarke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/1966 fehlen nun nur noch sechs weitere Spiele ohne Sieg. „Statistiken interessieren mich eigentlich derzeit nicht. Wichtig ist, dass wir endlich wieder ein Team werden“, sagte Baum nach dem frustrierenden Spiel in Mönchengladbach, bei dem sein Team nur 30 Minuten mithalten konnte.