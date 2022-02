3:2-Erfolg gegen Augsburg : Gladbach beendet Negativserie

Borussia Mönchengladbach : Die Offensive bleibt das Sorgenkind Dass die Partie am Samstag gegen den FC Augsburg wegweisend für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist, will Adi Hütter nicht verleugnen. Nur ein Punkt trennt den 13. vom 16. in der Tabelle. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel, keine Frage“, sagt der Trainer.