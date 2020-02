Gladbacher Ultras werden auffällig : Ein seltsamer Nachmittag im Borussia-Park

Mönchengladbach „Eine komische Stimmung“: Etwa 50 Gladbacher Ultras werden in der Nordkurve beim 1:1 gegen Hoffenheim auffällig. Sie hielten ein Plakat mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz hoch.

„Fußballspiele entwickeln sich manchmal von selbst“, hatte Marco Rose vor dem Bundesligaspiel seiner Mönchengladbacher gegen Hoffenheim formuliert. Da wusste Borussias Trainer noch nicht, was die mehr als anderthalb Stunden am Samstagnachmittag den Zuschauern und Beteiligten im Borussia-Park liefern und letztlich zumuten würden. Auf manche Entwicklungen könnte man auch gut verzichten.

Ein kleiner Teil der Ultras in der Nordkurve hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Plakat mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz hochgehalten, kommentiert mit einem ebenso menschenverachtenden Text auf einem Banner, der Bezug nahm auf die Bestrafung der Dortmunder Fans und ihre Hopp-Beleidigungen (zweijährige Sperre der BVB-Fans in Sinsheim und Geldstrafe für den Verein). Schiedsrichter Felix Brych unterbrach die Partie und pfiff sie erst wieder an, nachdem Max Eberl und Kapitän Lars Stindl in die Kurve liefen, dort auf die Entfernung des Plakats drangen und dies nach einigen Minuten dann auch geschah.