Ignoranz und Lügen : Eberl siegt gegen Gladbach und verteidigt sich

Leipzig Max Eberl verteidigt seinen Wechsel nach Leipzig und wehrt sich gegen den Vorwurf, wegen seiner Krankheit gelogen zu haben. Leipzigs Sieg gegen Mönchengladbach wird beim Wiedersehen nebensächlich.

Eine gute Stunde lang lachte und scherzte Max Eberl, dann wurde seine Miene ernst. Die Anfeindungen, die der Sportchef von RB Leipzig rings um das Spiel gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach wie erwartet über sich ergehen lassen musste, hatten ihre Spuren hinterlassen. Vor allem die Unterstellung, Eberl sei bei seinem Rücktritt Ende Januar 2022 nicht krank gewesen, sondern habe nur zu RB wechseln wollen: „Die Verknüpfung, dass man sagt, ich hätte diesen Wechsel so herbeigeführt, das ist absurd“, sagte Eberl am Sonntag in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Er könne jeden Morgen in den Spiegel schauen.