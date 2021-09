„Müssen erstmal kalkulieren“ : Eberl äußert sich zu Vertragsgesprächen mit Ginter

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat die stockenden Vertragsverhandlungen mit Nationalspieler Matthias Ginter und Denis Zakaria auch mit den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie begründet.

„Wir wollen uns da in Ruhe Gedanken machen. Wir müssen das auch erstmal kalkulieren, Corona ist immer noch da“, sagte Eberl am Samstag im TV-Sender Sky auf die Frage, warum der Fußball-Bundesligist Ginter noch kein Angebot für eine Vertragsverlängerung unterbreitet habe. Ziel sei es aber, sowohl Ginter als auch Zakaria langfristig an den Verein zu binden.