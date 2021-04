Kampf um die Europa League : Die Borussia drückt die Tür noch mal auf

Mönchengladbach Nach dem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld bestehen für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach noch Chancen auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Er selbst hatte sein eigenes Tor erfolgreich zur Verschlusssache erklärt. Das Gegenteil erkannte Yann Sommer nach dem 5:0-Sieg über Arminia Bielefeld dagegen bei den sportlichen Aussichten von Borussia Mönchengladbach für die sich dem Ende zuneigende Saison der Fußball-Bundesliga. „Die Tür ist so lange offen, wie sie offen ist“, sagte der Schweizer Keeper. Und meinte damit die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb an sich und auch die Chance, Bayer Leverkusen, den „ewigen“ Konkurrenten der Neuzeit, noch von Platz sechs zu verdrängen. „Das sind die Gejagten, wir sind die Jäger.“