Die Borussia vor dem Spiel in Paderborn : Der Allzeithelfer bekommt eine Auflaufgarantie

Immer voll bei der Sache: Mönchengladbachs Allzeithelfer Tony Jantschke. Foto: dpa/Soeren Stache

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs „Fußballgott“ Tony Jantschke besitzt für das Spiel beim SC Paderborn eine Auflaufgarantie.

Von Bernd Schneiders

Es passt zur Geschichte dieser Saison von Borussia Mönchengladbach, die mit zwei Kapiteln erst noch zu Ende geschrieben werden muss: Im Kampf um den letzten verbleibenden Champions-League-Platz hatte Trainer Marco Rose seine Profis erfolgreich beschworen, als Mannschaft noch enger zusammenzurücken. Zum einen, weil es jetzt um die Wurst geht, zum anderen, weil ausgerechnet in dieser finalen Phase etliche Team-Säulen verletzungsbedingt weggebrochen sind. Wer verkörpert diesen Ansatz mehr als Tony Jantschke? Der 30-Jährige ist Borussias Allzeithelfer – im Profibereich schon seit mehr als 12 Jahren. Mit 16 Jahren kam der Abwehrspieler nach Mönchengladbach und gehört mit dieser Vereinstreue sicherlich zu einer aussterbenden Spezies. Seine sportlichen Qualitäten aber sind zukunftssicher. So sehr, dass Rose direkt nach dem 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und der fünften Gelben Karte für Innenverteidiger Nico Elvedi Jantschke für das Spiel am Samstag bei Absteiger SC Paderborn (15.30 Uhr) eine Auflaufgarantie ausstellte. Und dabei nicht dessen Ehrentitel vergaß: „Tony Jantschke, Fußballgott!“

„Diesen Namen hat er sich seit Jahren erarbeitet“, ergänzte der Gladbacher Trainer am Freitag in der Videokonferenz zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. „Er steht für Borussia, gibt im Training immer Vollgas und ist immer da. Als Trainer bist du unheimlich dankbar, solch einen Spieler zu haben, auf den du dich so verlassen kannst.“

Dieses Loblied reicht allerdings nicht, den polyvalenten Profi in den Rang eines Permanentspielers zu hieven. Ein Leben in den Startblöcken: Muss Jantschke ran, zeigt er ad hoc Stammplatzqualitäten. Spielpraxis und -rhythmus wie ihn „menschliche“ Fußball-Profis benötigen, um ihre Leistung von Null auf Hundert abrufen zu können, braucht ein „Fußballgott“ nicht.

Seit 2015 fungiert Jantschke als Botschafter seiner Heimatregion Oberlausitz. Schon lange vorher wurde er zum Repräsentanten der Borussia. „Er ist einfach ein klasse Typ. Und so habe ich ihn von Anfang an kennengelernt“, sagt Max Eberl. Ein besonderer Mensch, ein besonderer Profi – dazu passt prima ein besonderer Ort, den ersten Vertrag zu unterschreiben: „An einer Autobahn-Raststätte bei Hannover – sowas gibt es heute auch nicht mehr.“ Gladbachs Sportdirektor verbindet viel mit dem Musterprofi. Jantschke war 2006 einer der ersten Transfers, den Eberl in seiner noch jungen Karriere als Nachwuchskoordinator tätigte. „Unsere Karrieren liefen von da ab ja fast parallel. Und deshalb müssen wir oft schmunzeln, wenn wir uns in der Kabine sehen und daran denken, was wir beiden Blinden so geschafft haben. Eine schöne Geschichte!“

Und die würde noch schöner, wenn unter Mithilfe von Jantschke gegen Paderborn ein weiterer Schritt Richtung Königsklasse gelingen würde. Auf dem Papier ist diese Aufgabe einfacher als die von Konkurrent Bayer Leverkusen, der bei Hertha BSC auflaufen muss. Doch der Gladbacher Coach weiß zu gut, dass sein SC-Kollege in der Lage ist, trotz feststehenden Abstiegs seine Mannschaft noch mal zu motivieren. Rose kennt Steffen Baumgart aus seinem Fußballlehrer-Lehrgang 2014/15. Seitdem sind sie befreundet. In der Trainer-Akademie in Hennef lernte er, wie die Kollegen „Fußball empfinden und leben“. Offensiv – im Fall von Kumpel „Baumi“. Das kommt Rose und seiner Mannschaft gegen Paderborn zugute: Trotz starker Unterlegenheit in der individuellen Qualität wird sich der SC nicht hinten reinstellen. Das ehrt Baumgart und den ostwestfälischen Club. Geschützt vor dem Abstieg hat es allerdings nicht.