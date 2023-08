Florian Neuhaus : „Dann ist das Einfache das Geniale“

„Entwicklung braucht Zeit, auch wenn man die im Proffußball kaum erhält“, findet Florian Neuhaus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Interview Mönchengladbach Florian Neuhaus über den drittletzten Pass und die Chance, seine und Gladbachs negative Entwicklung wieder umzukehren

Genannt wird er immer noch Flo. Doch nach fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach ist aus dem hochveranlagten Talent Florian Neuhaus geworden. Ein Stück weit Jugendlichkeit ist dem mittlerweile 26-Jährigen auch in seinem Spiel erhalten geblieben. Und das wird sich auch nie ändern. Aber der gebürtige Landsberger (am Lech) ist erwachsen geworden. Wohl auch, durch eine Entwicklung, die beinah parallel zu der von Gladbach verlief: In den ersten Jahren traumhaft bis hin zu Champions-League-Spielen und Nationalmannschaftseinsätzen. Zuletzt aber hakte es beim Mittelfeldspieler, eine Kreuzbandverletzung warf ihn zurück, die Gladbacher wurde auch zu seiner Krise. Nun aber will er dabeihelfen, dass beide Kurven wieder nach oben zeigen. Mit Flo(rian) Neuhaus sprach vor dem Spiel gegen Leverkusen Bernd Schneiders.

Die Trainingswoche müsste monothematisch gewesen sein nach vier Gegentoren in Augsburg ...

Florian Neuhaus: Klar, die Videositzung ist etwas länger ausgefallen.

Abwehrarbeit stand im Mittelpunkt.

Neuhaus: Das war ein Schwerpunkt, da wir auch als Spieler sagen: Wenn du vier Tore schießt und das Spiel nicht gewinnst, solltest du da ansetzen: in der Defensive besser zu stehen und Tore nicht ganz so einfach zu kassieren. Aber natürlich haben wir uch über die Dinge geredet, die wir gut gemacht haben. In der Analyse sind wir bei den Gegentoren ins Detail gegangen und wollen uns natürlich schon gegen Leverkusen darin deutlich verbessern.

Es waren individuelle Fehler gerade auch von jungen Spielern dabei. Ist es für einen Trainer schwierig, sie bei der Analyse nicht zu sehr in den Senkel zu stellen? Oder geht das solidarische Verteidigen, wie Gerardo Seoane es nennt und verlangt, über das Spiel hinaus bis hinein in die Aufarbeitung per Videounterricht?

Neuhaus: Man kann das auch vorher schon mannschaftstaktisch und im Verbund besser klären, damit diese Situationen nicht so häufig entstehen. Es ist ganz normal im Fußball, dass du im Eins-gegen-Eins verteidigen musst. Aber es geht darum, als Mannschaft die Häufigkeit dieser Direktduelle zu verringern. Und in den Gesprächen geht es nicht darum, mit dem Fingern auf denjenigen zu zeigen, sondern ihm Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen, falls er wiederum in diese Situationen kommt. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat und weiß, wie man sich dabei besser verhalten kann, ist das ein wichtiger Lerneffekt.

Sie haben sicherlich auch in der Vergangenheit im Mittelpunkt bei ähnlichen Analysen gestanden. Etwa, wenn Sie den Ball vor der Abwehr zu zögerlich abgespielt und so den Ball in der gefährlichen Zone verloren haben. Ist die Aufarbeitung dann nur Lernen oder kratzt das auch am Selbstbewusstein?

Neuhaus: Am Selbstbewusstsein würde ich gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es nur um Fehler von jungen Spielern geht. Das passiert uns allen. Fußball ist ein Fehlerspiel. Es kann immer vorkommen, dass man den Zeitpunkt zum Abspiel verpasst, jemand schneller ist und man dadurch den Ball verliert. Es geht darum, wie dann die Reaktion ist. Und das sind wichtige Erfahrungen: Wie man damit umgeht, damit solche Situationen möglichst selten passieren und obendrein die nächste Situation dann so ist, als wäre die vorherige nie passiert. Da sind wir dann wieder beim Thema Selbstvertrauen. Man muss diese Fehler möglichst schnell abschütteln und akzeptieren als Teil des Spiels - auch wenn 50.000 im Stadion gesehen haben, dass die Situation nicht so gut gelaufen ist. Das muss du als Profi-Fußballer und als Fußballer generell aushalten können. Die eine Situation, die falsch lief, ist von 90 Minuten eine von fünf Sekunden. Du hast immer noch 89 Minuten und 55 Sekunden Zeit für gute Situationen.

Hört sich nach Erfahrung an.

Neuhaus: Ich habe ein gutes Beispiel. Es war in der Corona-Zeit hier ein Spiel gegen Bayern München. Relativ früh unterläuft mir ein blödes Handspiel, wir liegen 0:2 zurück, alles läuft gegen uns. Am Ende gewinnen wir das Spiel 3:2, ich hab das Siegtor gemacht und mir gesagt: Wow, so kann ein Fußballspiel auch laufen.

Solidarisch verteidigen hört sich gut und tugendhaft an. Aber was konkret ist damit gemeint?

Neuhaus: Es geht darum, seinem Mitspieler ein gutes Gefühl zu geben und auf seiner Position zu sein. Wenn wir die tiefe Box verteidigen müssen, will ich ihm sagen, dass ich da bin, dass ich coache, weil man so unterstützen kann. Wenn man kurze Kommandos gibt, zum Beispiel einem Außenverteidiger sagt, mach du die Linie zu, ich bin innen. Dann weiß er, das macht es für mich einfacher, weil ich nicht beide Seiten verteidigen muss. Er kann sich auf mich verlassen.

Am Samstag aber dürfte es sehr wichtig werden, wenn etwa Jeremie Frimpong auf eure linke Abwehrseite zusprintet.

Neuhaus: Genau, dann kommt viel Speed auf uns zu, viel technische Finesse - und das macht die Aufgabe ja auch so spannend. Jeder weiß, dass uns mit Leverkusen ein Top-Gegner erwartet. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema: Alleine werden wir es nicht regeln können. Wir müssen es mit guter Geschlossenheit regeln, mit einem Stadion, dass uns die ganze Zeit nach vorne pusht - dann haben wir hier im Borussia-Park genug Qualitäten, um auch Leverkusen weh zu tun.

Könnte dabei auch eine Dreierkette nützlich sein?

Neuhaus: Das ist auf jeden Fall eine Variante. Der Trainer wird entscheiden, was er für besonders geeignet hält. Man hat in der Vorbereitung gesehen, dass wir da variabel sind, mehrere System spielen können und auch die Spieler dafür haben, um in wenigen Sekunden umstellen zu können. Das ist ein großes Plus für uns. Wichtiger aber wird sein, sehr sehr emotional und leidenschaftlich aufzutreten, die Fans mitzunehmen und schnell nach vorne zu spielen. Das kann manchnal genau so wichtig sein wie die taktische Ausrichtung.

Euer Trainer hat auch bemängelt, ihr hättet zu wenig Phasen mit mehr Ballbesitz gehabt. Sehen Sie das auch so?

Neuhaus: Wir haben auf dem Spielfeld bemerkt, ein bisschen mehr Ballbesitz würde uns guttun. Ich hab danach die Statistik gesehen, da war es gar nicht so deutlich, wie es sich auf dem Platz angefühlt hat. Dort hatte ich eigentlich das Gefühl, dass Augsburg deutlich mehr den Ball hatte. So viel war es aber gar nicht. Ich hatte auf dem Feld auch das Gefühl: Unsere langen Bälle tun Augsburg auch ein bisschen weh. Es fiel ihnen auch nicht leicht, die langen Bälle hinter die Kette zu verteidigen. Also war dieses Mittel auch nicht schlecht. Aber ich gebe dem Trainer hundertprozent Recht: Wir haben den Ball zu schnell verloren. Und diese Balance richtig herzustellen, wird auch der Schlüssel für einen Erfolg gegen Bayer werden.

Sie haben am Samstag zum ersten Mal in der Bundesliga das Trikot mit der Rückennummer 10 getragen. Ist das nur eine sentimentale Rücksicht auf die Jugendzeit bei 1860 München, wo Sie mit der der gleichen Nummer aufliefen, oder steckt auch so etwas wie Aufbruch dahinter?

Neuhaus: Die 10 war einfach frei. Ich weiß natürlich auch um die Bedeutung einer Rückennummer 10 bei Borussia Mönchengladbach. Aber das ist jetzt nicht für mich das große Thema. Deutlich wichtiger war die Vertragsverlängerung, die Nummer war als kleine Zugabe dabei. Es war klar, ich möchte hier meinen Vertrag verlängern, ich fühle mich hier total wohl - und dann ist der Verein mir nach der Verlängerung ein Stück weit entgegengekommen. Ich hatte zuvor schon mein Interesse angedeutet.

Beinah schicksalhaft, dass Sie an diesem Tag frei wurde.

Neuhaus: Genau, das war eine schöne Geste vom Verein. Und das hat für mich den Tag mit der Unterschrift sehr sehr rund gemacht. Es war nicht Teil der Verhandlungen, und ich hätte auch mit der Nummer 32

oder der 60 ...Hauptsache im Gladbach-Trikot.

Aber es passt: alte Rückennummer, zehn Länderspiele, Netzers Nummer.

Neuhaus (lacht): Für mich hat das keine tieferliegende Bedeutung. Das ist schön, ich fühle mich damit wohl, konnte gleich für meine Familie einige Trikots mit der 10 organisieren: Die war happy und damit für mich die Sache rund.

Ist dennoch der aktuelle Florian Neuhaus ein anderer als der in den Spielzeiten zuvor? Schließlich sind Sie jetzt auch einer von zwei Vize-Mannschaftskapitänen.

Neuhaus: Natürlich hat sich durch die Abgänge auch in unserer Kabine etwas getan. Aber ich war zuvor schon immer aktiv, auch auf dem Platz, und habe Dinge angesprochen. Vielleicht wird es nun ein Stück weit anders wahrgenommen. Aber ich war schon immer Teil der Hierarchie und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das spiegelt sich je nach Typ dann anders wider. Ich bin jemand, der junge Spieler gerne zur Seite nimmt, mit ihnen viel redet, Tips gibt, unterstützt. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie es ist für einen jungen Spieler, wenn du zu einem Verein wie Borussia Mönchengladbach kommst, womöglich noch aus der Zweiten Liga. Deshalb bin ich derjenige, der das nun verstärkt übernimmt.

Womöglich sind einige auch deshalb überrascht, weil Ihr Spiel immer noch sehr natürlich, instinkthaft und jugendlich wirkt, obwohl Sie inzwischen bereits 26 sind und recht viel Erfahrung auch mit schwierigen Zeiten gewonnen haben?

Neuhaus: Genau, im Fußball hast du immer mal bessere, mal weniger gute Phasen. Wichtig ist, das Positive darauszuziehen, Erfahrungen und Lehren zu sammeln, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Wichtig ist, dass wir nun als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen. Dann wird auch jeder Einzelne davon profitieren und auch besser gesehen. Um meine persönliche Situation mache ich mir da wenig Sorgen. Wichtig ist, dass Borussia Mönchengladbach als Gesamtverein mit den wahnsinnig tollen Fans und wir als Mannschaft wieder erfolgreicher sind.

Vor rund drei Jahren stand als Schlagzeile über einem Ihrer Interviews: Ich will Titel! Gibt es womöglich eine Parallel-Entwicklung zwischen Gladbach und Flo Neuhaus? Vom Champions-League-Niveau zu fast verstörenden Auftritten in den vergangenen zwei Spielzeiten?

Neuhaus: Das ist nicht wegzudiskutieren. Es war auf jeden Fall nicht die Entwicklung, die ich erhofft hatte in den letzten zwei Jahren. Ich hab mir deshalb bei meiner Vertragsverlängerung darüber Gedanken gemacht. Und ich sehe es nun als Riesen-Chance, das Ganze wieder umzudrehen. Speziell das letzte Jahr mit der Kreuzbandverletzung, mit der Rückrunde, in der ich auch Zeit gebraucht habe, in die Mannschaft zu kommen, war nicht optimal. Jetzt haben wir und auch ich die Chance, wieder zurückzukehren zu dem, was wir und auch ich schon gezeigt haben, auch mit veränderter Mannschaft.

Auch Sie hätten es ja bei einem anderen Verein versuchen können. Hat das etwas mit Verantwortungsgefühl zu tun?

Neuhaus: Definitiv! Ich fühle mich verantwortlich für das, was passiert ist. Und ich bin keiner, der dann wegläuft und sagt: Okay, ein, zwei Jahre nicht so gut gelaufen - direkt was Neues! Ich bin einer, der versucht, daran zu arbeiten, der analysieren möchte, woran es gelegen hat, um es in den kommenden Jahren besser zu machen. Das kann Zeit brauchen, aber ich will meinen Teil dazu beitragen, Borussia dahinzubringen, wo sie hingehört.

In der Hütter-Phase haben Sie einmal nach einer Niederlage ihrem Frust Luft verschafft und mangelnde Rückendeckung kritisiert. Heute sind Sie Vize-Kapitän. Dazwischen scheinen Welten zu liegen.

Neuhaus: Ich fand das Thema schon damals nicht so groß, es wurde groß gemacht. Es war kein geplantes Interview. Ich musste damals sogar leicht schmunzeln, wohlwissend, dass das Wunschdenken im Fußball ist. Aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn mir der Trainer gerade zu Anfang der Saison mal ein, zwei schlechtere Spiele zugestanden hätte. Darüber bin ich im Nachhinein keinesfalls böse. Ich hab mich dann mit der Situation total arrangiert.

Mit Adi Hütter auch ...

Neuhaus: Genau, wenn man sieht, wie die Rückrunde lief und wie die letzten Spiele unter Hütter liefen - inklusive Punktausbeute -, war das einfach ein Jahr, das zu meiner Entwicklung dazugehört hat und ich auch nicht missen möchte.

Hütters Kritikpunkt war Ihr Abwehrverhalten als Sechser. Haben Sie sich auch da entwickelt?

Neuhaus: Wenn ein Trainer das einfordert, bin ich auf jeden Fall ein Spielertyp, der das verbessern will. Die Problematik ist dabei, seine eigenen Stärken nicht zu vernachlässigen. Da habe ich gemerkt, dass das am Anfang eine gewisse Umstellung ist, die ich aber ganz gut hinbekommen habe. Und dann habe ich gemerkt, diese Komponente kann für mein Spiel sehr, sehr wichtig sein und gehört einfach dazu. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass man im Fußball zu Elft auf dem Platz steht und jeder seine Stärken einbringen muss, um so auch die Schwächen des Anderen ein Stück weit aufzufangen, um sich gut zu ergänzen und eine Einheit zu bilden. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen: Nicht die elf Besten müssen spielen, sondern die elf, die am Besten zusammenpassen.

Gegen die Augsburger haben Sie das 2:0 mit einer Balleroberung in deren Hälfte eingeleitet.

Neuhaus: Und da sind wir wieder beim Stichwort Balance: Klar gehört für einen Mittelfeldspieler dazu, hinten zu helfen. Aber genauso nach vorne Akzente zu setzen. Und dann muss es nicht immer der geniale Pass über 50 Meter genau in die Schnittstelle sein, sondern auch im richtigen Moment der einfache Pass. Dann ist das Einfache das Geniale. Wenn du einen Gegenspieler auf dich ziehst und du den kurzen Pass nach rechts spielst und dein Kollege mehr Platz hat, ist das besser, als eine verrückte Aktion, mit der du dann hängenbleibst.

Eigentlich sind Sie auch torgefährlich. Im ersten Testspiel war Ihr Visier aber extrem falsch eingestellt: Ihre Torschüsse gingen notorisch weit übers Ziel hinaus. In Augsburg aber waren Sie nah dran am ersten Treffer aus der Distanz.

Neuhaus: Ja, in Wegberg-Beeck war mein Visier nicht justiert. Das war in Augsburg wesentlich besser. Ich versuche es jetzt fürs Heimspiel gegen Leverkusen richtig einzustellen.

Wissen Sie, wann Sie zuletzt in der Bundesliga getroffen haben?

Neuhaus: Ja - zu Hause gegen Bremen.

Genau, am 17. März 2022. Aber Sie sind Mittelfeldspieler, die Minuten werden Sie nicht zählen ...

Neuhaus: Nein, aber mit Toren hilft man der Mannschaft am Meisten, mit direkten Vorlagen ebenfalls. Wenn‘s der drittletzte Pass ist, habe ich damit auch kein Problem. Torgefährlich zu sein, ist eigentlich eine meiner Stärken und ein Punkt, bei dem ich in dieser Saison auf jeden Fall zulegen möchte.