Gladbach im Trainingslager : Cvancara setzt ein erstes Ausrufezeichen

Saarbrücken Gladbachs neuer Mittelstürmer trifft und überzeugt beim 2:1 in Saarbrücken. Elvedi zu Wolverhampton.

Was bewirkt eine Woche im Profi-Fußball? Nun, am Samstag konnte man das ab 15 Uhr im Ludwigspark des Drittligisten 1. FC Saarbrücken sehen – am Beispiel Borussia Mönchengladbachs. Sogar neben dem Platz. Dort ging Gerardo Seoane wort- und gestenreich an der Außenlinie seiner Arbeit nach: proaktives Coaching. Sieben Tage zuvor hockte Gladbachs neuer Trainer im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck noch verborgen hinter Plexiglas auf der Trainerbank.