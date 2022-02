Tödlicher Unfall : Borussia trauert um Nachwuchsspieler Jordi Bongard

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Nachwuchsspieler Jordi Bongard, der aus Monschau-Konzen stammt, ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen.

Bongard, der aus Monschau-Konzen stammt spielte seit 2013 bei Borussia; zuvor war er für seinen Heimatverein TV Konzen und Alemannia Aachen aufgelaufen. Seit Juli 2021 hatte der 1,96 Meter große Abwehrspiele einen Profivertrag bei der Borussia. Er kam in dieser Saison bis zu einer Verletzung regelmäßig in der U23 des Clubs in der Regionalliga zum Einsatz.

Der 20-Jährige war am späten Mittwochabend etwa 200 Meter hinter einer Kreuzung in Straelen im Kreis Kleve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.