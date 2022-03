Korkut bei Hertha vor dem Aus : Borussia siegt ohne Hütter im Krisen-Duell

Mönchengladbach Hertha verliert. Wieder. Was es das für Trainer Korkut? Dem Berliner Club dürfte eine längere Nacht bevorstehen. Dagegen kann Borussia Mönchengladbach erstmal durchatmen. Ganz besonders Trainer Hütter, der den Sieg aus der Corona-Quarantäne verfolgte.

Tayfun Korkut dürfte nach dem nächsten Rückschlag im Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg nicht mehr lange Trainer von Hertha BSC sein. Am Samstagabend verloren die erneut lange harmlosen und in diesem Jahr noch sieglosen Berliner das Krisen-Duell bei Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:1) und rutschten am 26. Spieltag auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Ein von Alassane Plea (24. Minute) verwandelter Foulelfmeter und ein Kopfball von Matthias Ginter (59.) besiegelten dagegen für die zuletzt ebenfalls arg taumelnden Borussen vor 30 675 Zuschauern den so wichtigen Sieg.