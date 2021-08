Jünger und ausgewogener : Der Gladbacher Kader für die Saison 2021/22

Das Mannschaftsfoto von Borussia Mönchengladbach für die Saison 2021/22 ist im Kasten. Foto: Borussia Mönchengladbach

Special Mönchengladbach Am Freitag startet Borussia Mönchengladbach gegen Rekordmeister Bayern München in die neue Bundesliga-Saison. Standesgemäß schauen wir uns daher den Kader im Detail an. Auf welchen Positionen gibt es noch Handlungsbedarf und hat Max Eberl den angekündigten kleinen Umbruch erfolgreich gestaltet?

Der zweite Corona-Sommer gestaltet sich für Sportdirektor Max Eberl erneut schwierig. Der Transfermarkt läuft nur langsam an – und ohne die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft ist Gladbach darauf angewiesen, Geld durch Transfers einzunehmen, um neue Spieler zu verpflichten. „Frühplaner“ Eberl muss sich in Geduld üben – nicht seine stärkste Disziplin. Dazu hat der 47-Jährige noch die Aufgabe, den mit der Zeit aufgeblähten Kader zu verschlanken und zu verjüngen.

Punkt eins auf der To-do-Liste – junge Spieler verpflichten oder aus der Jugend hochziehen: Kouadio Koné (20) vom französischen Zweitligisten FC Toulouse wurde im Winter 2021 vorgestellt, Hannes Wolf (22) wurde in der vergangenen Saison per Kaufpflicht fest an Gladbach gebunden, und Joe Scally (18) rückt ins Profiteam auf, nachdem er in der Rückrunde bei der U23 auf sich aufmerksam machen konnte. Neben die externen Zugänge gesellen sich Nachwuchsspieler, die nun verstärkt an die erste Mannschaft herangeführt werden sollen. Konkret sind das Jan Olschowsky (19, Torwart), Connor Noß (20) und Famana Quizera (19, beide Mittelfeld). Aber auch andere Spieler, wie Jonas Kersken (20, Torwart) oder Per Lockl (20, Mittelfeld) befinden sich im erweiterten Kreis. Rocco Reitz (19), für die nächsten Jahre fest am Niederrhein eingeplant, bekommt angesichts der großen Konkurrenz im Mittelfeld eine Chance auf Spielpraxis in der belgischen Jupiler Pro League bei VV St. Truiden mit Ex-HSV-Trainer Bernd Hollerbach. Mit der Verpflichtung von Luca Netz, die eine Woche vor Bundesliga-Start offiziell gemacht wurde, baut Eberl weiter am Gladbacher Kader der Zukunft. Netz, 18 Jahre alt und mit einer Ablöse von vier Millionen Euro der teuerste ligainterne Transfer seine Altersklasse, saß beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern erst mal nur auf der Bank. Das hatte Trainer Adi Hütter aber bereits angekündigt, da Netz nur wenige Einheiten mit dem Team machen konnte.

Info Zu- und Abgänge Zugänge: Hannes Wolf (RB Leipzig, Kaufpflicht gezogen), Luca Netz (Hertha BSC), Kouadio Koné (FC Toulouse) Abgänge: Oscar Wendt (IFK Göteborg), Michael Lang (FC Basel), Julio Villalba (Guayaquil City), Max Grün (Aschaffenburg), Ibrahima Traore (verienslos), Moritz Nicolas (Viktoria Köln, Leihe), Rocco Reitz (VV St. Truiden, Leihe)

Punkt zwei auf der To-do-Liste – von alten Spielern ohne Chance auf Einsatzzeiten trennen: Oscar Wendt (35), Max Grün (34), Ibrahima Traoré (33) und Michael Lang (30) haben allesamt den Verein verlassen. Mit Wendt verliert Gladbach zwar eine Größe und Stütze in der Mannschaft sowie einen soliden Back-up, doch auch an ihm sind die Zeichen der Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Grün, Traoré und Lang absolvierten zusammen 93 Minuten in der vergangenen Bundesliga-Saison. Ihre Kaderplätze können jetzt von jungen und vielversprechenden Spielern eingenommen werden, die an mehr Einsatzzeit interessiert sind. Neben den alten Spielern haben auch Julio Villalba (22) und Moritz Nicolas (23) den Verein verlassen. Das Missverständnis Villalba ist nun endgültig beendet, und für Nicolas ist die Leihe zu Viktoria Köln die womöglich letzte Chance zu beweisen, dass er die Zukunft für das Gladbacher Tor ist.

Auf die vergangene Saison angesprochen, klagte Eberl im Interview mit unserer Zeitung von zu viel „Gewohnheit und Business as usual“. Es gebe nichts Schlimmeres als ein „Wir machen einfach mal so weiter’“. Um dem Trott entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel neue Reize setzen. Das geschieht einerseits durch junge und aufstrebende Spieler, die den Konkurrenzkampf in einer Saison ohne Europa noch mal anheizen werden, andererseits durch neue Einflüsse auf der Trainerbank. Mit Hütter hat Eberl das formidabel geschafft. Über den mehr als sieben Millionen teuren Österreicher wurde bereits viel geschrieben und seine Leistungen in der Bundesliga sind nicht von der Hand zu weisen. Bei seiner Vorstellung Anfang Juli überraschte er mit Gladbacher Geschichtskenntnissen und legte zugleich den Fokus auf das, was die Borussia in der kommenden Saison besser machen muss: Verteidigen. Konkret: weniger Tore zulassen und natürlich mehr Tore als der Gegner schießen. Klassisches Fußball-Einmaleins.

Mit welchen Spielern geht Gladbach denn nun in die neue Saison? Unsere Kaderübersicht zeigt die einzelnen Mannschaftsteile für die Saison 2021/22:

Die Trainer

Auf der rechten Seite der Bank gibt es in dieser Saison die meisten Veränderungen. Mit Adi Hütter kommt von Eintrach Frankfurt nicht nur ein neuer Trainer, er bringt auch gleich seine zwei Co-Trainer mit. Frank Geideck bleibt der Borussia aber weiterhin erhalten.

Genau wie der Ex-Hoffenheimer Eugen Polanski und die Vereinslegende Oliver Neuville. Polanski kam 2019 als Nachfolger des zu Borussia Dortmund abgewanderten Otto Addo und füllt seitdem die Stelle des Talente-Trainers und -Managers aus. Die Gladbacher Stürmer-Ikone Neuville arbeitet bereits seit 2013 im Verein. Damals noch als Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Mittlerweile ist er als Co-Trainer bei den Profis tätig.

Adi Hütter – Cheftrainer

Der neue Mann an der Seitenlinie: Für Adi Hütter ist Gladbach nach Eintracht Frankfurt, Young Boys Bern, RB Salzburg, SV Grödig, SCR Altach und den RB Juniors die siebte Trainerstation. Bei Frankfurt hat er gezeigt, wie offensiver und attraktiver Fußball aussehen kann. Gleichzeitig hat er eher mittelmäßige Spieler an ihre Leistungsgrenze und darüber hinaus gebracht. Seine bevorzugte Dreierkette wird er in Gladbach aufgeben, zumindest bei den meisten Spielen. Das haben die Tests in der Vorbereitung gezeigt.

Apropos Vorbereitung. Die lief nicht ganz rund. Viele Spieler waren noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs oder im Zusatzurlaub, diverse Spieler verletzten sich, und an der Transferfront lief es eher ruhig. Die Zweifachbelastung kann da zum Segen werden. Ob der 51-jährige Österreicher Gladbach wieder ins internationale Geschäft führen und den Kader und seine Spieler an ihr Maximum coachen kann, das bleibt abzuwarten. Mit dieser Mannschaft, das sei vorweggenommen, sind die Saisonziele jedenfalls in Reichweite.

Christian Peintinger – Co-Trainer

Der 54-jährige Österreicher ist seit dem gemeinsamen Engagement bei den Young Boys Bern die rechte Hand von Hütter. Der Queen-Fan (die Band, nicht die britische Monarchin) hat als Spieler über 200 Spiele in Österreich absolviert und kam dabei vor allem im Mittelfeld zum Einsatz.

Armin Reutershahn – Co-Trainer

In Frankfurt übernommen, nach Gladbach mitgenommen: Reutershahn ist seit 1991 im Co-Trainer-Geschäft und hat schon mit jedem Trainertypen zusammengearbeitet: Julian Nagelsmann, Ex-Gladbach-Coach Dieter Hecking, Friedhelm Funkel oder auch Frank Pagelsdorf. Die Bundesliga kennt der 61-Jährige wie seine Westentasche. Kein Wunder, dass ihn Hütter nach 141 gemeinsamen Spielen bei Frankfurt mit an den Niederrhein nehmen wollte.

Frank Geideck – Co-Trainer

Er ist das Urgestein auf der Gladbacher Bank. Am 1. Juli 2009 folgte er Michael Frontzeck auf seinem Weg von Arminia Bielefeld in den Borussia-Park. Frontzeck musste nach 61 Spielen seinen Hut nehmen, Geideck jedoch blieb und arbeitet jetzt mit dem fünften Trainer in Gladbach zusammen.

Fabian Otte – Torwart-Trainer

Huch, wo ist denn Uwe Kamps? Ausgerechnet auf seinem 40. Mannschaftsfoto ist er nicht zu sehen. Für ihn soll eine neue Position gefunden und vielleicht geschaffen werden. Er soll vor allem die Nachwuchs-Torhüter im Blick behalten. Um Sommer, Sippel und Co. wird sich im Training und bei den Spielen nun hauptsächlich Fabian Otte kümmern. Der 30-jährige hat eine spannende Karriere vorzuweisen. Von Preußen Münster über die Sportfreunde Lotte und den Western Suburbs in Neuseeland beendete er seine Spielerkarriere im Alter von 27 bei den Three Kings United in Neuseeland. Für die neuseeländische Nationalmannschaft war er da bereits schon als Koordinator Torwartbereich beschäftigt, bis er als Torwart-Trainer zur TSG-Hoffenheim II ging. 2020 wagte er den Sprung zum Premier-League-Club FC Burnley und wurde nicht nur der erste deutsche Torwart-Trainer, sondern auch der jüngste in der Geschichte der Premier League. Eine Saison später schlägt er seine Zelte nun im Borussia-Park auf.

Das Tor

Im Gladbacher Tor ändert sich wenig – wie schon in den vergangenen Jahren. Sommer bleibt die Nummer eins, Sippel die Nummer zwei. Hinter den beiden Erfahrenen rückt Jan Olschowsky für Max Grün als die Nummer drei auf. Grün versucht sich in der Regionalliga, reißt sportlich gesehen aber auch keine große Lücke. Mit Olschowsky richtet sich der Blick der Verantwortlichen in die Zukunft, denn auch die muss abgesichert sein. Hinter Olschwosky lauern auch noch der derzeit ausgeliehene Moritz Nicolas und Torwart-Talent Jonas Kersken auf Erfahrungen im Profi-Team.

Yann Sommer

Die unangefochtene Nummer eins im Gladbacher Tor hat in der Schlussphase der Europameisterschaft gezeigt, wie gut er trotz einiger Schwächephasen während der Saison und auch des Turniers ist. Zwar musste er vergangene Saison ganze 50 Mal in der Bundesliga hinter sich greifen, zehn Mal mehr als ein Jahr zuvor und der höchste Wert seit fünf Jahren, so war er doch meist nur an der letzten Position der Fehlerkette. Von Favre’scher defensiver Stabilität ist trotz sehr guter Einzelspieler schon lange wenig bis gar nichts mehr zu sehen. Am Schweizer liegt es dabei nur selten.

Tobias Sippel

Der Platz des Ersatztorwarts wird seit nunmehr sechs Jahren von Tobias Sippel ausgefüllt. Der 33-jährige Ex-Lauterer bleibt trotz weniger bis gar keiner Einsätze immer loyal zur Mannschaft und bildet im Ernstfall einen guten bis sehr guten Ersatz. Der Vertrag von Sippel wurde Anfang des Jahres bis 2023 verlängert. Ob er in der nächsten Saison immer noch die Nummer zwei ist, hängt von der Entwicklung der jungen Keeper ab. In dieser Saison wird er jedenfalls nicht mehr als Pokal-Torwart eingesetzt.

Jan Olschowsky

Eigengewächs Olschowsky, der seit der vergangenen Saison im Profikader ist, gilt als großes Talent, dem von den Verantwortlichen bei Borussia durchaus der Sprung ins Tor zugetraut wird. Mit seinem Körperbau und seiner Spielweise erinnert er bereits sehr stark an Stammkeeper Yann Sommer.

Die Abwehr

„Wir haben zu viele Tore kassiert“: Neu-Trainer Hütter identifizierte bei seiner Vorstellung ein entscheidendes Problem der Borussia in der vergangenen Bundesliga-Saison. Auch Eberl hat das im Interview mit unserer Zeitung erkannt: „Wir haben die viertmeisten Tore der Liga geschossen, was für einen Achten untypisch ist, und haben die drittmeisten Gegentore kassiert. Die Balance zwischen Offensive und Defensive haben wir nicht geschafft, nachhaltig auf den Platz zu bringen.“ An den Einzelspielern in der Abwehr kann das eigentlich nicht liegen, hat man doch in der Stamm-Viererkette nicht nur vier A-Nationalspieler, sondern auch gestandene Bundesliga-Spieler mit internationaler Erfahrung. Für Hütter gilt es, die von Eberl angesprochene Balance vergangener Tage wieder in den Borussia-Park zu bringen. Ob Matthias Ginter – das „Dauerfohlen“ – dabei mithelfen wird, ist sehr wahrscheinlich.

Matthias Ginter

Geht er? Geht er nicht? Geht er? Geht er nicht? Was sich anhört wie eine astreine sommerfüllende Transferposse um Matthias Ginter, ist in Wahrheit nur die Ungewissheit über den Gedankengang des 27-jährigen Weltmeisters. Ginters Vertrag läuft am 30. Juni 2022 aus. Einen Spieler seiner Klasse, der Gladbach in diesem Sommer noch eine Ablöse jenseits der 20 Millionen einbringen kann, ein Jahr später ablösefrei ziehen zu lassen, kommt für Gladbach und Eberl an erster Stelle nicht infrage. Die Frage lautet: Kann Gladbach die finanziellen Vorstellungen von Ginter erfüllen oder wird sich Ginter an die finanziellen Vorstellungen von Gladbach anpassen können? Die Gespräche mit Ginter laufen laut Eberl gut und offen. Der Verteidger selbst kann sich einen Verbleib und eine Verlängerung vorstellen.

Was passiert im Fall der Fälle? Sollte Ginter tatsächlich den Verein verlassen und seinen unangefochtenen Stammplatz für eine sporadische Rolle bei einem größeren Verein aufgeben, würde der Blick der Gladbacher Verantwortlichen zuerst in die eigenen Reihen gehen. Mit Jordan Beyer und Tony Jantschke befinden sich noch zwei solide Innenverteidiger im Kader. Beyer hätte bei der Suche nach einem langfristigen Ersatz wohl die Nase vorn. In der Jugend wartet beharrlich Jordi Bongard, und ein gewisser William Pacho aus Ecuador scheint noch immer in der Warteschlange zu stehen. Einen externen Innenverteidiger mit der Klasse von Ginter so spät im Transferfenster für relativ wenig Geld zu verpflichten, scheint fast ausgeschlossen.

Nico Elvedi

Neben Ginter wird der 31-fache Schweizer Nationalspieler häufig übersehen. Dabei zählt der 24-Jährige national wie international zu den Besten seines Fachs. In Gladbach wird seine Arbeit geschätzt und solange kein Top-Club auf ihn aufmerksam wird, können die Verantwortlichen am Niederrhein durchatmen. Elvedi erarbeitet sich Saison für Saison Passquoten jenseits der 90 Prozent. Teil der Wahrheit ist auch, dass die riskanten Pässe häufig sein Abwehrpartner übernimmt. Nichtsdestotrotz ist man am Borussia-Park froh, dass der sehr gute Zweikämpfer seinen 2022 auslaufenden Vertrag zuletzt bis 2024 verlängert hat.

Stefan Lainer

182 Spiele lang war Marco Rose der Trainer von Stefan Lainer. Ob das nun etwas an seiner Leistung ändert? Wohl eher nicht. Auch ohne Rose bleibt er ein Arbeitstier und wird weiterhin Kilometer um Kilometer abspulen. Der 28-Jährige ist während des Spiels sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zu finden. Er macht jeden Lauf mit und hat ein sehr gutes Zweikampfverhalten. In der kommenden Saison könnte er unter Hütter noch torgefährlicher werden – auch wenn der Trainer seine angestammte Dreier- respektive Viererkette mit offensiven Außenverteidigern nicht so häufig spielen wird.

Ramy Bensebaini

Der 26-jährige Algerier besticht mehr durch offensive Ideen und weniger durch defensive Aktionen. Er hat ein gutes Zweikampfverhalten, doch sein Stellungsspiel, gerade am Ende eines Spiels, wurde ein ums andere Mal durch seine offensiven Läufe konterkariert. Doch dieses Risiko steht Gladbach gut zu Gesicht. Denn ein offensiv denkender linker Außenverteidiger, der gerne ins Eins-gegen-Eins geht und in den Strafraum dribbelt, gab es lange nicht bei Gladbach. Oscar Wendt stammt eher aus der Das-Spiel-nicht-schnell-machen-und-nochmal-nach-hinten-passen-Zunft der Verteidiger.

Das heftige Werben ausländischer Clubs um Bensebaini, allen voran das der AS Rom, könnte nicht nur die Gladbacher Verantwortlichen, sondern auch den Spieler selbst zum Nachdenken gebracht haben. Diese Saison wird er wohl eher nicht wechseln, doch sollte es im nächsten Sommer zu einem Abgang kommen – immerhin läuft sein Vertrag 2023 aus – gibt es mit Netz, Scally und möglicherweise auch Andreas Poulsen gute und junge Alternativen. Zum Saisonstart wird Bensebaini noch durch eine Oberschenkelverletzung ausgebremst und muss sich die Lobeshymnen auf seinen Konkurrenten Joe Scally anhören.

Tony Jantschke