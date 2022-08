Offensiv-Verstärkung : Borussia angelt sich Flügelstürmer N'Goumou aus Toulouse

Mönchengladbach Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Flügelstürmer Nathan N'Goumou vom FC Toulouse verpflichtet.

Mit acht Toren und vier Vorlagen in 35 Zweitligaspielen hatte der Rechtsaußen maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg Toulouse‘ in die französische erste Liga. In Gladbach unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2027.