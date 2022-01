Kommentar zu Eberls Abschied : Ausgebrannt

Mönchengladbach Max Eberl war als Sportdirektor aus der Zeit gefallen. Er lebte und arbeitete wie eine Kerze. Sorgte für Licht, Wärme und Stimmung. Nun ist er ausgebrannt.

Und da schließt sich ein Kreis: Vor 23 Jahren erklärte mir Rainer Bonhof, damals Trainer von Borussia Mönchengladbach, heute Vizepräsident und auf dem Podium bei der „Verabschiedung“ von Max Eberl, warum er ihn von Greuther Fürth an den Bökelberg gelotst hatte: wegen seiner charakterlichen Qualität. Er habe nach einer Niederlage mit dem DFB-Nachwuchs geweint. Das war auch am Freitagnachmittag so. Unter Tränen nahm der 48-Jährige Abschied von seinem Lebenswerk.