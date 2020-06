Mutmaßliche Vergewaltigung in Fanzug : Angeklagter in zweiter Instanz freigesprochen

Angeklagter in zweiter Instanz freigesprochen

Mutmaßliche Vergewaltigung in Fanzug

Mönchengladbach Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt: Ein Mann soll eine damals 19-Jährige in einem Zug voller Fußball-Fans vergewaltigt haben. Im ersten Prozess wurde der Angeklagte verurteilt - in zweiter Instanz jetzt freigesprochen. Kommt es zu einem dritten Prozess?

Im Fall um die mutmaßliche Vergewaltigung in einem Fanzug ist der Angeklagte in zweiter Instanz vom Landgericht Mönchengladbach freigesprochen worden. Wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte, war nach Ansicht der Strafkammer für den Mann nicht ersichtlich, dass die Frau keinen Sex wollte.