Auf der Durchreise : Begegnung gegen den BVB endet für viele Paris-Fans in Aachen

Begegnung gegen den BVB endet für viele Paris-Fans in Aachen

Aachen Die Spielbegegnung BVB Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain beginnt für viele Pariser Fans bereits in Aachen - für einige endete sie auch hier. Auf den Bahnhöfen und der Autobahn wurde rigoros kontrolliert.

Vor dem Spiel hatte die Bundespolizei in Aachen bereits Problemfans aus der französischen Ultraszene auf dem Schirm. Mit einem Großaufgebot kontrollierte die Bundepolizei am Dienstag bereits in den frühen Morgenstunden anreisende Gruppierungen der Pariser Fans.