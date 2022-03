Champions League : Bayern ziehen Glückslos Villarreal: Danach lauert Liverpool

München/Nyon Gegen Villarreal sind die Münchner im Champions-League-Viertelfinale Favorit. Der Weg nach Paris ist vorgezeichnet. Erstmal gilt der Fokus Union Berlin. Nagelsmann braucht da gute „Abwehrlösungen“.

Allerdings hätte der am UEFA-Sitz in Nyon ausgeloste weitere Weg des FC Bayern ins Champions-League-Finale am 28. Mai im Stade de France von Paris steiniger ausfallen können, wie auch der Münchner Trainer ehrlich zugab. „Es hätte vom Namen her sicherlich härtere Lose geben können“, sagte Nagelsmann am Tag vor dem „bedeutenden Spiel“ gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga.