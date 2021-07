Saisonauftakt beim 1. FC Köln : Baumgart will es klingeln und scheppern lassen

Geht mit klaren Vorstellungen die neue Aufgabe an: Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln startet am Montag mit dem Training für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Zuvor stellte sich der neue Cheftrainer Steffen Baumgart der Öffentlichkeit vor.

Geht es nach Steffen Baumgart, dem neuen Trainer des 1. FC Köln, dann erwartet Trainerteam, Mannschaft und Fans in der kommenden Spielzeit der Fußball-Bundesliga eine recht geräusch- und klangvolle Saison: Vorne soll es auf dem Platz möglichst oft klingeln, hinten wird es wohl manchmal auch scheppern. An der Seitenlinie wird viel geredet werden, und von den – bald wieder gefüllten Rängen – erhofft sich der 49-Jährige lautstarke Anfeuerung und Unterstützung.

Bevor die Spieler am Freitag mit dem Corona-Test den Startschuss für die neue Saison geben, stellte sich Baumgart zusammen mit dem sportlich Verantwortlichen Jörg Jakobs der Öffentlichkeit vor. Die Selbstbeschreibung fiel bei Baumgart recht kompakt aus: „Ich bin laut, oft hört es sich auch aggressiv an. Aber ich bin nie beleidigend.“

Offenbar Eigenschaften, die bei den Club-Verantwortlichen Eindruck erzeugten: „Als wir das erste Gespräch hatten, hat es sofort bei mir gefunkt. Und das habe ich auch so weitergegeben“, zeigte sich Jakobs von den Ideen des neuen Chefcoachs beeindruckt.

Und auch Baumgart, bislang die Dimensionen und Möglichkeiten gewöhnt, die der SC Paderborn bieten kann, hielt mit seiner Begeisterung über seine neue Wirkungsstätte nicht zurück: „Ich bin ganz aufgeregt“, gestand der FC-Coach ein, „und ich freue mich auf das, was da kommen soll, kommen kann. Es knallt an allen Ecken und Kanten. Ohne dass ich angefangen habe zu arbeiten, gibt es schon jeden zweiten Tag Schlagzeilen, positive und negative. Der FC bringt viel von dem mit, was ich mir vorstelle“, begründete Baumgart, was für ihn ausschlaggebend war.

Was kommen soll, das lässt sich angesichts der vergangenen Saison mit dem mühsam in der Relegation erkämpften Klassenerhalt leicht erahnen: „Wir wollen einen anderen sportlichen Erfolg“, beschrieb Baumgart die Zielsetzung. „Und dann werden wir sehen, ob wir wieder zu der Tradition kommen, die wir wollen.“ Dass die bloße Absichtserklärung kaum reichen wird, den Platz am Fahrstuhl zwischen den beiden Bundesligen zu räumen, sorgt bei den Beteiligten kaum für Überraschung.

Einen anderen Fußball will der Ex-Profi von Rostock, Wolfsburg und Union Berlin spielen lassen. „Es wäre schön, den Torjingle öfter zu hören, auch mit dem Risiko, einen Gegentreffer zu kassieren.“ Dass er ein Anhänger offensiven Fußballs ist, daraus macht Baumgart kein großes Geheimnis. Dass deshalb zwangsläufig das eigene Gehäuse zum offenen Scheunentor wird, wie in der abgelaufenen Saison ein ums andere Mal, das weist der Kölner Trainer scharf von sich.

„Ich bevorzuge die Viererabwehrkette“, gab der 49-Jährige Einblicke in seine taktischen Vorstellungen. „Alles davor ist variabel. Und egal, ob wir mit zwei Stürmern antreten oder mit einem und zwei vorgezogenen Außen: Die Defensive fängt in der ersten Linie an. Das erfordert viel Laufbereitschaft und Engagement. Wir werden weiter vorne verteidigen, das ergibt kürzere Wege zum Tor. Und ich werde die Jungs von diesem Weg überzeugen.“

Welche Namen diese Vorstellungen mit Leben füllen werden, soll sich in den kommenden Wochen noch zeigen. Denn bislang stehen mit den sieben ausgeliehenen Spielern, die zurückkehren werden, und den Perspektivspielern aus dem eigenen Nachwuchs insgesamt 39 Profis auf der Lohnliste. „Wir haben keine Streichliste und machen jetzt keine Kreuzchen oder Häkchen hinter die einzelnen Namen“, stellte Jakobs klar, dass jeder um seine Position kämpfen kann. Genauso klar ist aber auch, dass sich das Aufgebot noch deutlich reduzieren wird. Durch den Verbleib von Salih Özcan, Wunschspieler von Steffen Baumgart, wird es keine Zukunft für Max Meyer geben.

Fest gerechnet wird dagegen mit dem Erscheinen des heftig umworbenen Verteidigers Sebastiaan Bornauw. Und Rückkehrer Anthony Modeste soll nach den Vorstellungen des FC-Trainers wieder auf Bundesliganiveau gebracht werden. „Er hatte in den vergangenen Jahren keine vernünftige Vorbereitung“, brach Baumgart eine Lanze für den 33-Jährigen. „Es liegt auch an mir, bei ihm den Zünder zu ziehen.“

Dass er auch junge Spieler zur Blüte bringen kann, hat Baumgart in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Und so ist es auch kein Lippenbekenntnis, wenn er sagt, „wir schauen bei uns statt in anderen Städten, anderen Ländern“. Ein Versprechen, dem in der Vergangenheit nicht immer pfleglich behandelten eigenen Nachwuchs auch eine Chance zu geben.