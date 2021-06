Kommentar zur Fußball-EM : Aus der Zeit gefallen

Der Pokal der Begierde: 24 Mannschaften treten ab Freitag an, um Fußball-Europameister zu werden. Foto: dpa/Facundo Arrizabalaga

Meinung Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Das Turnier sollte nie ein paneuropäisches Fest werden. Es ging und geht um den Kommerz, Corona hin, Pandemie her.

Das hat sich Michel Platini sicherlich ganz anders vorgestellt. Schließlich gehörte dem gewieften Franzosen schon oft die Hauptrolle – ob als Spielmacher der französischen Nationalelf oder später als Chef des europäischen Fußballverbandes Uefa. Doch wenn ab Freitag in Rom, Baku, München oder sonstwo ein EM-Spiel angepfiffen wird, dann ist der Ideengeber dieses hoffentlich einmaligen Formats nicht zugegen.

Er ist, nun ja, abgetaucht. Hatte er in den 80ern kurz behost und mit der 10 auf dem Rücken den Gegnern Knoten in die Beine gedribbelt, ist er später in Anzug und Krawatte tief über jene Strippen gefallen, die er über Jahre zog. Das ist Geschichte.