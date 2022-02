Alemannia Aachen : Wieder mehr als 750 Zuschauer am Tivoli möglich

Auf dem Tivoli wird am kommenden Samstag wieder mehr los sein. Foto: Rolf Vennenbernd

Aachen Am Wochenende dürfen wieder bis zu 10.000 Fans in die Fußball-Stadien. Am Tivoli erhalten aber nicht alle Zuschauer die Möglichkeit, das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem KFC Uerdingen zu verfolgen.