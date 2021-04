Ihr Tipp ist gefragt : Wie spielt die Alemannia gegen Wegberg-Beeck?

Interaktiv Aachen Am Samstag empfängt die Alemannia den FC Wegberg-Beeck auf dem Tivoli. Das Hinspiel vor ein paar Wochen konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden. Wir wollen von Ihnen wissen, wie das Rückspiel ausgeht!

Nach zuvor sechs sieglosen Spielen in der Liga und der Trennung von Stefan Vollmerhausen konnten die Aachener im kleinen Derby einen 3:2-Sieg feiern – und mussten im Anschluss den eigenen Bus aus dem Dreck ziehen beziehungsweise schieben.

Am Samstag kommt es zum Rückspiel auf dem Tivoli und wieder hat die Alemannia mit sportlichen Problemen zu kämpfen. In den vorangegangenen drei Partien gab es zweimal keine Punkte.Wir wollen von Ihnen wissen, wie das Spiel am Samstag endet. Stimmen Sie ab!