„You never talk alleng“, Folge 15 : Wie Franko Uzelac die vergangenen Wochen bei der Alemannia erlebt hat

„You never talk alleng“, Folge 15

Audio Aachen Mit seinen 27 Jahren scheint Franko Uzelac angekommen zu sein. Er fühle sich sehr wohl in Aachen, sein Sohn ist hier geboren. Warum es nicht nur privat, sondern auch sportlich seine bisher beste Zeit ist.

Vor ein paar Spieltagen hat sich Franko Uzelac sein Söhnchen Nemanja nach Spielende geschnappt, eine Ehrenrunde stand an, und da sollte der 17 Monate alte Knirps im Alemannia-Trikot mitkommen. „Das habe ich mir mein ganzes Leben erträumt, im vollen Stadion meinen Sohn durch die Gegend zu tragen, nach einem Sieg, mehr geht nicht“, sagt er in der neuen Folge des Podcasts „You never talk alleng“.