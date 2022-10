Alemannias Keeper Marcel Johnen : Wenn aus dem Balljungen die neue Nummer 1 wird

Die neue Nummer 1 kommt aus der Region: „Bis auf weiteres“ ist Marcel Johnen aus Eschweiler Alemannias neuer Stammkeeper. Foto: Jerome Gras

Aachen In der Jugend hat Marcel Johnen vier Jahre lang Bälle am Tivoli gehalten. Am Freitagabend steht nun seine Heimpremiere in der ersten Mannschaft an.