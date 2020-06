Kostenpflichtiger Inhalt: Konferenz der Regionalligisten : Weiter in der Warteschleife

Der Plan des WDFV sieht vor, dass die Ligagröße bis zur nächsten Videokonferenz am 2. Juli feststeht (Symbolbild). Foto: Colourbox/Nirut Sangkeaw

Aachen Wie sieht die Regionalliga in der kommenden Saison aus? Dazu haben die Vertreter der betroffenen Vereine am Mittwoch erneut in einer Videokonferenz des Westdeutschen Fußballverbandes beraten.