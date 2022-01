Neuer Sportlicher Leiter : Weichenstellung für den Alemannia-Nachwuchs

Aachen Die Alemannia besetzt den Posten des Sportlichen Leiters des Jugendbereichs nach, den bis zuletzt der jetzige Geschäftsführer Sascha Eller inne hatte. Die Verstärkungen finden sie in den eigenen Reihen.

Wie Alemannia Aachen am Donnerstagmorgen bekannt gab, wird Dennis Jerusalem in Zukunft als Sportlicher Leiter der Jugend fungieren. Unterstützt wird er dabei vom administrativen Leiter Manfred Werner. Damit folgt er auf Sascha Eller, der Anfang Januar offiziell kaufmännischer Geschäftsführer der Schwarz-Gelben wurde.

Jerusalem hat eine ausführliche Vergangenheit an der Krefelder Straße: Der B-Lizenzinhaber war in der Saison 2019/20 Co-Trainer der U19 und im Folgejahr Co-Trainer der U17. Auch im weiteren Jugendbereich war er seit mehreren Jahren als Trainer tätig und wirkte an der Leitung der Fußballakademie mit.